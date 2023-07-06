WhatsApp聊天紀錄機過機｜雖然貴為全世界最多人使用的手機通訊軟件，目前在 Meta 旗下的 WhatsApp 仍然密集地推出新版本，加入更多新功能及改進以保持競爭力，而最近 Meta 總裁 Mark Zuckerberg 更在其個人 Facebook 上大談即將到來的 WhatsApp 更新，其中就包括了更為方便的聊天紀錄轉移功能。



WhatsApp 聊天紀錄轉移方式將迎來大革新（圖 WhatsApp）

不經雲端、WhatsApp 紀錄直接機過機

在目前的版本當中，要將 WhatsApp 帳戶由舊機轉換至新機時，新機要繼承聊天紀錄就需要另外下載已備份到雲端儲存空間（Google Drive 或 iCloud）的檔案，由於是經互聯網從頭下載，要回復動軏幾 GB 的紀錄時，過程可以長達數小時。

不過在即將到來的新版本 WhatsApp 中，Meta 終於加入了直接「機過機」的聊天紀錄轉移功能，從 Mark Zuckerberg 公布的影片中所見，只需要利用舊手機掃描新手機的 QR 碼，聊天紀錄就會自動從舊手機傳送至新手機。👇👇👇

由於這個換機過程不涉任何的網絡傳輸，往後 WhatsApp 的用戶就不需要擔心雲端空間被佔用（尤其只有 5GB 免費的 iCloud），而且在理論上這種傳輸方法亦更能保障私隱。

不過需要留意的，是 QR 碼過機功能目前仍然在Beta 測試階段，要等待測試完畢方可以正式實裝；另一方面，這種 WhatsApp 紀錄轉移方式亦暫只支援同一系統的手機轉移（即 Android to Android、iPhone to iPhone），要進行跨平台轉移的話，就需要利用之前我們都測試過的傳輸方法👇👇

WhatsApp 可以傳輸更高清影片？

除了 QR 碼聊天紀錄轉移之外，在不久前推出的 WhatsApp Beta 試用版本 2.23.14.10 當中，WhatsApp 就加入了全新的 Material Design 介面，以及針對影片傳輸功能進行了加強。

在目前的版本 WhatsApp 中，用戶只可以傳輸最大 880x416 的影片，連 HD 級數都未能達到，導致不少影片在傳輸時被大幅壓縮、影響畫面質素；不過在新版本中，用戶就可以選擇以更大的解像度 1296 x 608 傳輸影片，相信可以令往後的 WhatsApp 影片質素有大提升，不再經常起格。

以此方法傳輸的高清影片，會在預覽圖上加入「HD」字樣

資料來源：Meta、WABetaInfo