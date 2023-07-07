換手機時機｜近年有不少研究顯示，智能手機的生命周期逐漸延長、人們換機的時間不斷拉長，然而智能手機畢竟遭到用戶日夜消耗，總會迎來損壞、淘汰的一日。



如果有遇到手機出現以下 3 個狀況，就要做好備份、積極考慮購置新的智能手機了，不然等到手機真正運作不了、才想起手機內有珍貴資料就已經太遲。

3 大症狀提醒：是時侯換手機了

【1】手機開 Apps 延遲超過3秒

手機滯延、卡頓（亦即是不少港人俗稱的「Lag 機」）是很多人更換手機的直觀原因之一。手機卡頓可能由多種原因引起，軟件方面可以是最新系統用得較多資源，亦可能是電池、處理器等硬件的老化等等。

開一個 App 等上 3 秒，對一部智能手機而言已經相當長時間（圖 iGB）

要找出開 Apps 滯延的原因，可能要花上不少時間，但如果排除了中毒等可以解決的軟件問題，開 Apps 仍然對比往常慢很多，意味著你的手機已經進入了更換的過渡期。不管是什麼原因，如果預算不是特別緊張的話，建議盡早考慮購買新手機。

【2】電池健康程度低於80％

手機的元件老化最為明顯的就是電池了，因為充電是一個頻繁的操作，正常用戶一日總會充上一次電，有「電量焦慮」的話，甚至會隨時都在充電，而每一次充電，其實都正在耗用電池的充電周期、減少電池健康度。

一般來說，一款手機的電池在正常使用三到五年後基本上會衰減到80％左右，這是正常現象。如果只是偶爾需要外出，基本上還是夠日常使用的，畢竟家裡和辦公室都有電源，只需擔心上下班的路程。

手機電池健康度越低，充電的需要就越頻繁（網上圖片）

但當電池續航能力明顯下降時，大家首先會想到的是最省錢的辦法 － 更換電池，這確實是一種不錯的方法，畢竟價錢方面的壓力比換機小得多，但在換電時也有幾方面需要留意，例如最好尋找官方或官方認可的維修方，以保證內部零件不會被損壞或掉包，且保證可繼續官方保養。

不少人會選擇換電後讓手機「再戰幾年」，然而在一部手機更換電池的 2～3次後，內部的元件也已經老化，再去更換電池已經沒有必要了，到時還是考慮直接換機吧。

【3】儲存空間低於10％

隨著系統越來越龐大，各種應用程序的體積也在增加，如今，128GB 的儲存容量已經有些捉襟見肘，根本無法滿足大多數用戶的需求。

128GB 容量對不少用家而言根本不夠用了（圖 gizmodo）

即使是正常使用，系統、應用、相冊和視頻等都會讓手機存儲容量逐漸不夠用。雖然有雲端儲存的方案可循，但這並不是一個長久之計。

首先，使用雲端大有可能需要支付費用，一旦你上傳了大量重要的資料、文件、照片和視頻，佔有的空間更多、收費也就更高，而且在可見的未來，這個費用還將是持續的。如果時間較長，總體費用可能比升級手機還要貴，那倒不如花錢買一部更大容量的手機？

8部抵玩中價手機推介、消費券一出考慮換機？

如果你的手機有出現以上 3 個症狀，換機已經成為一個迫在眉睫的選項，適逢 2023 年第二階段的消費券又即將派發，不如考慮一下以下性價比不俗的手機選擇？👇👇👇