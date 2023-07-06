三上悠亞 8月就會正式從AV女優界引退，自由身反而更「好搵」；TRE 台北國際成人展8月初才舉行，但三上悠亞早前被一家台商包起，率先飛到台灣拍廣告。早前三上自家YouTube 「Yua Channel」上載了台灣之行的花絮片，悠亞醬的香香大腿竟被一名四眼台灣仔觸摸、三上還在影片中親自示範剝…



三上代言手遊抽獎送體香毛毯，很想要吧？

原來她擔任了台灣手機遊戲，成為中世紀繪本冒險RPG《SS：光之編年史》的「首席革命官」，所以特別飛台灣，Cosplay成遊戲角色拍宣傳片及硬照，整個過程都已收錄在三上自家YouTube 「Yua Channel」的花絮片。遊戲官網更有款「三上悠亞專屬禮包」開售，有機會抽中三上悠亞簽名拍立得（即影即有cheki）、喊名morning call，還將拍攝過程中使用過，吸收了三上體香的毛毯拿出來送，很想要吧？

三上悠亞擔任《SS：光之編年史》的「首席革命官」

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咁貴講三上悠亞，當然要躺平拍點性感照。

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這些機會……台仔摸三上小腿

連續工作了兩天，廠商為三上安排了一位四眼仔按摩師，這些機會不是屬於我們的……三上的靚仔經理人操流利國語，問四眼仔知不知道三上是誰，四眼仔摸到美女小腿，當然賣口乖說認識，兩人更說：「三上在台灣比木村更出色」，又教三上甚麼是「一哭二鬧三上悠亞」，笑死！

三上終於知道甚麼是「一哭二鬧三上悠亞」

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三上親手教你剥蝦殼，推介港式飲茶

製作花絮片中，更可以看到悠亞其他私人行程，三上去台灣真的受到VIP貴賓級招待，出入機場使用VIP候機室，一到酒店就收花收肥仔水，每日工作任食外賣鼎泰豐小籠包。此外三上還在打邊爐時親自示範剥……蝦殼、推介港式夜茶點心，不過最好看都是三上在工作中途午睡，睡相超可愛。

三上親手教你剥蝦殼

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用《Mario》龜殼當枕頭

三上悠亞大爆睡

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