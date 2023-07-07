HUAWEI手機最快年底回歸5G Mate 60未能支援 要到nova這型號？
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
早前已流傳 HUAWEI 5G手機將於2023年下半年回歸，有不少用戶都關心 HUAWEI 年度旗艦 Mate 60 系列會否支援5G? 近日再有新消息傳出!
近日國內博主「@廠長是關同學」表示，將於9月底發表的 HUAWEI Mate 60 系列，很有可能取消原定的5G計劃，意味著Mate 60 系列只能支援4G網絡。不過HUAWEI 於年底推出的 nova12系列，好大機會是 HUAWEI 回歸 5G 的首款產品。
綜合早前消息稱，HUAWEI Mate 60 系列將首次搭載全新一代 HarmonyOS 4.0 操作系統，標準版將配備Snapdragon 8 4G處理器，Pro版本或配備 Snapdragon 8 Gen2 4G處理器，並採中置開孔屏設計及搭載2+2 排列四鏡及中央 XMAGE鏡頭。
延伸閱讀：HUAWEI nova Y91海外現身 6.95吋巨屏、7,000mAh大電池還價錢平
+12
延伸閱讀：Nothing Phone (2) 披露實機拍攝照片 Glyph機背燈效精緻耀目照
+7
HonorX50登場擁5800mAh大電 承諾兩年內遇這情況可免費換電池Nothing Phone (2) 披露實機拍攝照片 Glyph機背燈效精緻耀目照Google Pixel 8系列曝光 支援27/23W充電 續航能力再次提升？網友發文「用Android手機會俾人笑」惹熱議 網駁：價值觀問題iPhone還是Android手機更適合你？從系統、硬件到價格3方面作判斷iPhone與Android比較：哪一個更值得投資？ 系統、硬件各有優勢為何Apple的iPhone只停留在27W充電？除競爭力太強外還有這些原因
延伸閱讀：
OnePlus首款折疊屏手機將命名為OnePlus Open!
一分錢一分貨！上 5G／4G 網絡最低耗電晶片組果然係「佢」
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】