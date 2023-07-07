HUAWEI手機最快年底回歸5G　Mate 60未能支援　要到nova這型號？

早前已流傳 HUAWEI 5G手機將於2023年下半年回歸，有不少用戶都關心 HUAWEI 年度旗艦 Mate 60 系列會否支援5G? 近日再有新消息傳出!



近日國內博主「@廠長是關同學」表示，將於9月底發表的 HUAWEI Mate 60 系列，很有可能取消原定的5G計劃，意味著Mate 60 系列只能支援4G網絡。不過HUAWEI 於年底推出的 nova12系列，好大機會是 HUAWEI 回歸 5G 的首款產品。

綜合早前消息稱，HUAWEI Mate 60 系列將首次搭載全新一代 HarmonyOS 4.0 操作系統，標準版將配備Snapdragon 8 4G處理器，Pro版本或配備 Snapdragon 8 Gen2 4G處理器，並採中置開孔屏設計及搭載2+2 排列四鏡及中央 XMAGE鏡頭。

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