日本旅遊SIM卡2023年7月推介｜網購零售都買到、呢張新卡＄4.5/GB

日本旅遊 SIM｜踏入 7 月，是疫情後全球開關之後的首個旅遊旺季，而且適逢日元匯價持續走低，日本自然是不少港人的旅遊首選。不過在「返鄉下」前除了需要準備充足的「彈藥」血拼，當然還要預備好上網方案、買好 SIM 卡，以便上網查閱資料、導航以及格價等等。



日元低水，去旅行前當然要做足上網準備（蔡浩騰 攝）

今次《香港01》科技玩物記者就為大家帶來 5 張新的日本旅遊 SIM 卡推介，除了夠平價之外，還有充足的數據用量以及傳輸速度！

5 張性價比高日本旅遊 SIM 推介

過往不少人在旅遊前都會親自到深水埗鴨寮街一帶進行格價及購買現貨 SIM 卡，然而時移勢易，在疫情過後，網購風氣成型，故今次選擇的日本旅遊 SIM 卡，除了有零售渠道選擇，亦有可從網上購得的卡種，最重要是價錢不會相差太遠。👇👇👇

+ 1

「純日系」AJC x IIJ docomo － 大食性價比新貴

今次介紹的 5 張日本旅遊 SIM 中，有一張以「純日系」別名在網上熱賣的 APC x IIJ 日本 SIM 卡，其採用高速 docomo 網絡，最重要是提供的 FUP 數據量夠多，30GB 只需要＄135 就有交易，平均＄4.5／GB，是其他日本 SIM 卡的三份之一，而且不少用戶用後感都相當正面，反映速度不俗。

IIJ 日本 SIM 以「純日系」的花名在網上熱賣（網上圖片）

用這張「純日系」IIJ 日本 SIM 時，比較需要留意的是它需要進行 APN 設定方能連線，不過就記者所見，幾個有售賣此卡的網絡平台都有頗詳細的說明，買卡前可以先拿著手機試做一次，保證到埗後不會「雞手鴨腳」。

Topsi Docomo 日本 SIM － 上網買直送府上

想網購又想有平價方案？01Mall 可以幫到手（圖 01Mall）

論單卡價格，上面的「純日系」IIJ SIM 其實就比其他旅遊 SIM 貴一點，如果要較平價又想網購，網購平台 01Mall 上面都有日本 SIM 卡選擇，在 FUP 後繼續可以 256kbps 無限量使用，價格亦十分親民，要絕對夠用的話，8日／8GB 的方案都是＄110，算是中規中矩的選擇之一。

日本網卡購買連結

TrueMove H － 高速「泰國卡」

5 張推介 SIM 卡當中，其餘的 3 張都採用 SoftBank 網絡，而其中的「泰國卡」TrueMove H 出品就值得抽出來再講一講，事關 TrueMove H 在我們之前的實測當中，下載速度為數張卡最佳。

出自泰國的 TrueMove H 一向有不俗的表現

雖然官方稱 TrueMove H 用的是 SoftBank 4G 網絡，但我們用於測試的 iPhone 竟可以收到 5G 網絡，獲得過 100Mbps 的下載速度，唯一需要留意的是它的 FUP 水平只有 6GB，網速太快的話很容易用盡，令旅程的後半只能慢速上網（實測不夠 0.5Mbps）。

4 大電訊商漫遊日費價格同場比併

旅遊 SIM 卡雖然是最為平價的外遊上網方案，但要特地出外購買／網購也是另外的功夫，其實目前幾大電訊商都提供了相對平價的漫遊日費套餐，平均每日價錢比 SIM 卡貴一點，但就勝在不用買卡、換卡，只要是月費 Plan 用戶，預先串請後到埗開啟漫遊數據就可以使用，簡單直接得多。👇👇👇