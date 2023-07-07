近年由韓風帶起的Y2K復古穿搭風，當中必用的裝飾品是頭戴式耳機，在淘寶甚至有些聽不到歌的假機當裝飾品發售，但細心睇就會覺得好流。行出街見人，還是正正經經買對頭戴式藍牙耳機吧！即時為你推薦5對適合Y2K復古穿搭風的耳機！



推薦01｜跟嘉盈BB戴 1More Sonoflow

嘉盈BB最近在IG出新圖，為配襯一身Y2K風格的打扮，特別戴了無線頭戴式耳機。而她使用的款式是CP值超高的 1More Sonoflow，700港元有找就有齊ANC降噪、EQ校聲、LDAC高清藍牙。最近更加推了銀色加藍牙，襯衫更多選擇。（$699／Soundwave Audio）

跟嘉盈BB戴 1More Sonoflow（$699）

推薦02｜透明復古風 MONDO Over-Ears

MONDO 是瑞典出品，展現北歐式簡約設計，MONDO Over-Ears 頭戴式藍牙耳機本身已有濃厚復古懷舊風的，3色之中更有近年流行的See-through透明版，可以看到內部電路板、電池箱、發聲單元。

MONDO Over-Ears 頭戴式藍牙耳機評測

MONDO Over-Ears 頭戴式藍牙耳機評測（鍾世傑 攝）

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細節上MONDO Over-Ears 也見心思，別的耳機玩digital 輕觸式panel，它反過來加了一粒可以扭到「卡卡聲」的旋轉按鍵，而音量鍵也是analog操作。MONDO玩簡約設計內，但硬件規格絕不過時，少有在千幾蚊的頭戴耳機中加入雙單兀設計，有 40mm+10mm 兩個動圈分別處理高音／低音。另加藍牙 5.2 、 aptX HD 高清傳輸，總電量有用45小時。

細節上MONDO Over-Ears有一粒可以扭到「卡卡聲」的旋轉按鍵，音量鍵也是analog操作。（鍾世傑 攝）

MONDO Over-Ears 產品規格

顏色：透明、黑、米灰／藍牙：5.2／解碼：aptX HD／單元：40mm+10mm／充電方式：USB-C／電池容量：620mA／頻率範圍：20–20kHz／敏度：102dB SPL@1mW (0.179V), 1kHz ／使用時間：約 45 小時／充電時間：約 2 小時／重量：275g／售價：$1,280 （Soundwave Audio）



推薦03｜Rock友戴 Marshall耳機

上網搜尋Y2K Headphone，不少介紹中都有出現結他喇叭廠Marshall的頭戴式耳機，外型粗獷，記者推介圖中的 Marshall Monitor II A.N.C. ，為最update，有ANC降噪的款式。60週年限定Diamond Jubilee 版全機清一色all black，點襯都型！（$3299／Streetvalue）

Marshall Monitor II A.N.C. Diamond Jubilee 版（鍾世傑 攝）

推薦04｜量產「型」 Sony WH1000XM5

妹子打扮還有一個名稱叫「量產型」，即是跟大隊拿個最安全最標準的風格。講到量產，如果你不怕撞款，香港最多人用的就是Sony WH1000XM5，有幼身頭帶，掛在頸上襯衫一流。想特別少少，可以選新配色「午夜藍」。（$3,190 / Sony）

午夜藍配色 Sony WH1000XM5（鍾世傑 攝）

推薦05｜法國精製 FOCAL Bathys

法國品牌FOCAL推出內置DAC降碼能力的ANC主動降噪頭戴藍牙耳機FOCAL Bathys，使用一對法國生產的專利設計的40mm直徑鋁鎂 M 型當半球面動圈單元。金屬機身上有品牌耳機標誌性的圓點打孔設計，配真皮耳罩及頭帶，機面有粒超型的FOCAL logo LED呼吸燈，外觀兼具古典+時尚風格。$5,880／Soundwave Audio

使用法國製單元的FOCAL Bathys頭戴式藍牙耳機（鍾世傑攝）

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：性能規格

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：音色／降噪評測結果