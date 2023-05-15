消委會 最新頭戴式藍牙耳機推薦 19款熱門型號評分AirPods Max第2位｜一來入耳式ANC藍牙耳機已戴到悶，二來近年流行Y2K打扮、大耳機也是穿搭裝飾的單品之一；更重要的，是只有頭戴式藍牙耳機才能真正提供到真正優質的ANC降噪隔音，讓你在街頭、車上都能享受沒有背景噪音的音樂空間。我們來看看5款2023年最新款頭戴式藍牙耳機推薦。



嘉盈BB都戴 CP值之選｜1More Sonoflow

ANC降噪耳機動輒就賣2、3千蚊，嘉盈BB很識簡，使用了CP值超高的 1More Sonoflow，這款耳機市面售價不用700港元，卻有齊ANC降噪、EQ校聲、LDAC高清藍牙（需配合相應android手機）等高階功能，想了解更多可以點擊連結睇1More Sonoflow試玩報告。（$699／Soundwave Audio）

跟嘉盈BB戴$699 1More Sonoflow

索尼旗艦款出新色｜Sony WH1000-XM5

Sony 的耳機出名低音勁，又有自家設計出色的自家手機app，後製渲染令音色更靚。而索尼的皇牌耳機Sony WH1000-XM5不單在音色、解噪方面有改良，且線條比4代更簡潔，又使用幼身頭帶，比其他大耳機更好襯衫，難怪一街都有人用，如果你怕撞款，可以考慮剛推出的「午夜藍」新配色。（$3,190 / Sony）

午夜藍配色 Sony WH1000XM5（鍾世傑 攝）

法國匠魂注入 FOCAL Bathys

FOCAL Bathys ANC主動降噪頭戴藍牙耳機，是法國喇叭名牌FOCAL旗下首支內置DAC降碼能力的無線耳機，圓點打孔金屬耳殼配超型的FOCAL logo LED呼吸燈，加上真皮耳罩及頭帶，顏值極高；音色方面FOCAL Barhys的水準也教其他同級機望其項背，空氣感十足，人聲、樂器層次清晰分明。（$5,880／Soundwave Audio）

用來試聽陳蕾《伸縮自如的愛》，女聲跟音響中音超靚、層次分明。（鍾世傑 攝）

英倫名牌金屬感重｜Bowers & Wilkins PX8

英國音響品牌Bowers & Wilkins （B&W）近年積極開發個人音響head-fi，多款入耳式藍牙耳機／頭戴式耳機都成功在高階貴價耳機市場占有一席之地，最新款旗艦耳機Bowers & Wilkins PX8 使用全金屬機身，靚布革、靚單元，細節精雕細塑；且音色層次分明、低音實淨，戴上耳機就會明白，千幾二千蚊款式是無法跟它匹敵的。($5880)

B&W Px8（鍾世傑 攝）

最有搖滾常神｜Marshall Monitor II A.N.C.

文首有提及Y2K 穿搭都喜歡配Headphone耳機做裝飾，而英國知名結他AMP廠Marshall的頭戴式耳機Marshall Monitor II A.N.C. ，60週年限定Diamond Jubilee 版集齊了粗獷勁Rock的全黑外型，還有非常出色的低音。（$3299／Streetvalue）

Marshall Monitor II A.N.C. Diamond Jubilee 版（鍾世傑 攝）

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：排名最高、最低也是Sony 耳機

同場睇消委會發表的19款頭戴式Over-Hear 降噪無線藍牙耳筒評測，在十多個測試耳機樣本中，排名第1、排名包尾的竟都是Sony出品，而早前宣布不再生產配角的Microsoft，原來它出品的耳機其實排名與apple的AirPods Max相差太大，但市面卻不見有人用，難怪微軟會放棄這個市場。

Sony 同時佔最高、最低席位｜共4款機上榜

第19位 Sony WH-CH710N

可說是平價版WH-1000XM4，雖然音色比不上大佬，排名在最低19位，但留意它的降噪能力有5星滿分！

售價：$1,290／重量：223g／發聲單元直徑：120mm／消噪功能：有／NFC連接：有／配件：3.5mm耳機線／保用期：1年

第19位 Sony WH-CH710N

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：性能規格

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：音色／降噪評測結果