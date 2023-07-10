姜濤演唱會加場2023 MIRO專售6大搶票攻略，附直購連結／座位表｜MIRROR四子將會在7月及8月舉行solo個人演唱會，Jer 柳應廷及Anson Lo之後，就輪到姜濤 KEUNG TO 「“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」將在8月3-5日舉行，門券不消一會便被搶購一空，更宣布了MIRO加場8月2日，於7月11日開售。



誰曾怕被淹沒在大師班的班房，逆流之中緊握初衷，無忘目標只想似我。今年八月，與姜濤一起校對軌跡，不偏不倚地從頭灌溉！姜濤將於8月3日至5日，於亞洲國際博覽館 Arena舉行。而當中8月2日加場，亦是MIRO專場，官方指當中7成座位以供各fans購買。而7月11日中午更會MIRO加場發售8月2日場次門票。

不過今次MIRO們想購買，一定要在之前MIRRORWEARE專頁登記，然後將於登記email內可收到MIRO專屬代碼。於7月11日於HKTicketing專頁中，輸入「MIRO 專屬代碼」便可以購入2張飛。另外大家注意，上次成功以「MIRO 專屬代碼」購票的 MIRO，今次將不會獲發「MIRO 專屬代碼」。

姜濤 KEUNG TO 「“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」直購連結



姜濤演唱會2023 HKTicketing MIRO加場直購連結 👉直購連結

姜濤演唱會2023 MIRO加場門券、座位表及價錢資訊

官方公布「姜濤 KEUNG TO : “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023 加場」座位表及門券價錢等資訊，$1080、$880及$580。

姜濤演唱會2023 演出日期

姜濤KEUNG TO : “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023演出日期為8月2日至5日，當中8月2日及3日為MIRO專場。

姜濤演唱會2023 加場發售資訊

早前公佈了姜濤 KEUNG TO : “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023 MIRO優先場發售時間，將是7月11日下午2時於HKTicketing購買。

記者早在之前於HKTicketing快達票姜濤個人演唱會公售門券都成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得。

+ 9

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

姜濤演唱會2023何時舉行？如何搶購？ 姜濤演唱會2023即睇購買連結及心得 姜濤演唱會2023 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena舉行 姜濤演唱會2023 門券詳情？ 座位價格為$1080、$880及$580

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

姜濤KEUNG TO 演唱會2023 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。