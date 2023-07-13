FaceTime 詐騙｜所謂「騙徒手法層出不窮」，套用在電訊詐騙之上就非常貼切，皆因我們幾乎每月都能聽聞新的電騙手法出現，最近騙徒的魔爪就伸到 iPhone 著名的視像會議功能 － FaceTime 之上，而且已經有人中招，被騙金額由數千至過百萬元都有！



接不明人士 FaceTime 中招、女子險失 160 萬人民幣

最近，世界各地都有報告指新型的 FaceTime 騙案正在冒起，詐騙集團會冒充電商、銀行或社交媒體的客服人員，主動發起 FaceTime 視頻通話，以各種藉口和非法獲取的個人信息，引導被害人轉賬;或讓被害人下載螢幕共享軟件，獲取被害人的密碼或驗證碼，進行詐騙。

陌生人 FaceTime 來電有很大機會為詐騙（網上圖片）

而在較早之前，上海就發生了一宗涉款頗大的詐騙案件。據中國傳媒報導，上海一名使用 iPhone 的張姓女用戶早前收到了自稱是某金融平台客服的 FaceTime 視像電話，謊稱可以為女士取消不實貸款和清除不良信貸記錄，並引導她下載並安裝螢幕共享軟件，一步一步地讓她將一筆高達 160 多萬人民幣的資金轉入了指定帳戶。

幸運的是，當張女士發現受騙後即時報警，公安部門及時阻截帳款，才得以避免了張女士更大的經濟損失。

Apple 官方教 2 招防 FaceTime 詐騙

張女士的案件並非單一例子，案件在網上曝光之後，有不少中國網民都表示近日經常接到陌生人的 FaceTime 來電，即使掛斷依然會鍥而不捨地不斷打入。

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更有另一名許先生被自稱支付寶官方工作人員的騙徒騙去 6000 餘元人民幣。上海市反詐中心提醒，但凡金融客服以 FaceTime 打入、再要求用戶轉賬到指定戶口，都是詐騙。

而 Apple 官方見詐騙災情在網上發酵，亦未有打算置身事外。Apple 官方客服回應查詢時指，出現這種問題，大有可能是用戶用作 Apple ID 的電郵被洩漏。如果想減低受害機會，可以主動在 iPhone 封鎖來電者，以及利用第三方 Apps 阻截不明的 FaceTime 來電。