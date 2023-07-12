2023 年 7 月無合約旅遊 SIM－日本／台灣／泰國平價漫遊數據｜眨眼踏入 7 月中，不少港人都會趁暑假長假期出埠遊玩，今年更是疫情開關後首個暑假，往日本、台灣、南韓、泰國等地的人潮不斷，旅遊SIM的銷情亦非常暢旺！



而除了早前為大家介紹過在網上／深水埗等途徑買到的一次性旅遊 SIM 卡，香港一眾電訊商推出的無合約 SIM 其實亦有加購旅遊用漫遊數據的方案供用戶選擇，以下《香港01》科技玩物記者就找來 2023 年7 月各無約SIM的漫遊 Plan 最新優惠及格價。

【1】自由鳥遨遊 SIM 最低＄12／日

在 SmarTone 旗下的自由鳥近月再度重推旅遊用的 SIM 卡「自由鳥遨遊 SIM」，由上年聖誕開始已經有推出旅行優惠，而且不斷延長，最新的「夏日優惠」雖然在優惠力度上減弱了（主要是刪除了加倍 FUP 及外賣優惠券），優惠期依然直到 7 月底。

由即日起至 2023 年 7 月 31 日期間，選購「亞洲12地」外遊數據日費 5 日或以上，於結賬時使用優惠碼「Summer」即享 8 折，每日外遊數據折算後只需＄12。

【2】ClubSIM 亞太區 7 日抵玩套餐、日均＄11.1

csl. 方面的無合約 SIM ClubSIM 一向以多套餐、多玩法為賣點，外遊上網方案同樣可以分拆出售，而且近日更有亞太區專用的抵玩套餐優惠，只需要＄78 就可以購買 7 日的亞太區用之漫遊數據，平均＄11.1 一日。

此「抵玩套餐」的最抵玩之處，是購買的數據為逐日計算，用不完的日數在 90 日內依然有效，可以在下次旅程繼續使用，即使是不同國家都同樣適用。

【3】SoSIM「變身」旅遊 SIM 優惠、日均＄6.6

無約 SIM 卡的平價皇者、3HK 出品的 SoSIM 為了迎合旅遊市場，較早前的「一卡兩用」方案依然存在，只要在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，就可以選擇其用作「本地卡」或「外遊專用卡」使用，而卡內的儲值額可以即時購買 5 天的亞太區外遊數據，換言之即港幣$6.6／日，價格上是目前無約 SIM 之中最抵玩了。

SoSIM 為了迎合旅遊市場，只要在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，就可以選擇其用作「本地卡」或「外遊專用卡」使用（圖 3HK SoSIM）

然而值得留意的，是如果是 SoSIM 的現有客戶，就未能享用此開卡優惠，另外加購的數據 Pass 最便宜（大中華區）為＄10／日，如果一次買 2 日數據就會另外加送 500MB 數據 FUP。

【4】中移動 MySIM 5G、日本上網要＄24／日

MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案（圖 中國移動香港）

中移動自家的 5G 無約 SIM、MySIM 5G 也可以加購旅遊用的漫遊數據方案，不過玩法就與其他幾間不同，不將幾個國家歸納成「亞太區」，而是各個國家的方案分開計算，而在亞太國家當中，其中日本、泰國均為＄168／7日，日均＄24，而且是以組合計算，並非像其他電訊商出品一般按使用日數結算，吸引力甚低。