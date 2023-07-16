消費券平價手機2023｜香港政府在 2023 年度再次發放消費券，第二階段的＄2000 額度將會在今日（7 月 16 日）注入合資格戶口；如果想用消費券不補錢入手一部新手機的話，就可以參考一下《香港01》科技玩物記者帶來的 7 部平價手機推介。



7部平價手機推介、＄2000消費券不補錢即買

對比上一次發放的＄3000，在 7 月 16 日發放的第二期消費券無疑較少，如果要盡用金額來購買新手機，選擇亦會較窄；而如果要在此價位選擇新手機，當中必然以國產廠商的出品居多，例如小米、OPPO、Honor 等等。

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幸而由於近年手機處理硬件效能已相當不俗，在此價位買到的手機仍然可以應付日常操作，另外還有不少機種擁有其獨特賣點👇👇👇

小米旗下的 POCO 品牌於 2022 年推出的 POCO X4 Pro，目前街價只是＄1800 左右（蔡浩騰 攝）

例如小米旗下的 POCO 品牌於 2022 年推出的 POCO X4 Pro，目前街價只是＄1800 左右，但就已經擁有 1.08 億像素主鏡頭、67W 快充、5G 連線等等，論抵玩程度，甚至可以與今年才上市的另一小米機 Redmi Note 12S 匹敵。

另外，如果對國產品牌信心一般，Samsung 近幾年都有推出合符價位要求的平價機，例如今次推介的 Galaxy M33、A23 等等，全都主打大芒、大電，作為長者／學生機種都相當實用。

8部中價手機推介、消費券補貼更抵玩

如果首階段消費券仍未用完、或是不介意在今次＄2000 額度之上補一補錢的話，其實市場上有不少＄3000 左右的中價機，性價比更高、更耐用，以下清單都可以供各位參考一下。👇👇👇

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