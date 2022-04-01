小米POCO X4 Pro 5G實測　平玩1億像素三鏡　更有67W閃充配大電池

最近香港市場有不少中至入門價位 5G 手機上市，像上週正式發貨的小米旗下品牌 POCO X4 Pro 5G 手機，就至 $2,199 不到二千二港元價格，提供 1 億像素三鏡、6.67 吋 120Hz 更新率 AMOLED、跟 5,000mAh 大電池配 67W 閃充等高端手機規格。



上手雷射黑色款 X4 Pro 5G，其作為入 5G 產品仍擁有不錯正面屏佔比，除底框稍厚其他邊位收細幅度良好，同時開孔前鏡亦用上收細直徑設計。機背部份雷射黑色款可看到明顯稜角斜紋，不過機身反光幅度不算明顯；鏡頭部份 1 億像素三攝像模組，佔據了後方機背上半大部份分間，不過整體完成度仍算不錯。

實測港版POCO X4 Pro 5G效能，廉價5G入門級手機之選。

+ 29

機身擴充部份，入門定位的 X4 Pro 5G 配置相當齊備，既具立體聲揚聲器又有 3.5mm 耳機端子，兩面 Nano SIM 卡槽在 SIM2 位置、提供二選一 Micro SD 擴充；另外機頂亦保有小米裝置常見的 IR 紅外線端子。電源部份 X4 Pro 5G 擁有 5,000mAh 大電池，並在同價位手機當中，罕有對應 67W 閃充。

預載 MIUI 13 for POCO 的 X4 Pro 5G，作業系統仍採用 Android 11，啟動後 128GB 機款約佔用 28.7GB 空間，影音設定選項相當全面，既有可選預設場景模式的 Dolby Atmos 全景聲、螢幕部份全面護眼模式、120Hz／60Hz 畫面更新率選項，及預設三組色彩風格等設定。

系統效能部份，配備高通 Snapdragon 695 晶片組的 X4 Pro 5G，試用 6+128 標配版本，在 LPDDR4X RAM 跟 UFS 2.2 組合下，作為入門 5G 裝置算是交足功課，無論 377,543 分《Antutu》表現、《GeekBench》、《AndroBench》以至各圖像測試工具，均能給予同價位產品中不錯成績表。

作為裝置主打功能之一的攝影規格，POCO X4 Pro 5G 配備由 1.08 億像素 F1.9 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距組成三攝像模組，配合介面便利下拉式攝影參數設定介面，跟豐富「更多」拍攝模式選擇，讓手機在入門裝置類別中，仍擁有不錯數碼相片輸出水準。

X4 Pro 5G 主鏡頭採用的 1.08 億像素感光元件，提供九合一 2.1μm 大像素輸出，不過其全像素拍攝，仍能提供清晰銳利成像。雖然全像素輸出時，暗位區域的訊噪頗高，但跟成像保留整體平均，仍然在同價位手機中擁有明顯優勢。

以 POCO X4 Pro 5G 試拍相片，九合一大像素為主鏡頭提供出眾的成像表現，就算 10x 焦距有一定影像散失，以入門機水準而言已足夠應用。作為一款入場價不到兩千二港元的 5G 手機，X4 Pro 5G 擁有相當不錯的畫面表電、足夠電池續航力、驚喜相片輸出能力、豐富媒體擴充跟達標系統效能，是追求效能價格比用家的良好選擇。