小米POCO X4 Pro 5G實測 平玩1億像素三鏡 更有67W閃充配大電池
最近香港市場有不少中至入門價位 5G 手機上市，像上週正式發貨的小米旗下品牌 POCO X4 Pro 5G 手機，就至 $2,199 不到二千二港元價格，提供 1 億像素三鏡、6.67 吋 120Hz 更新率 AMOLED、跟 5,000mAh 大電池配 67W 閃充等高端手機規格。
上手雷射黑色款 X4 Pro 5G，其作為入 5G 產品仍擁有不錯正面屏佔比，除底框稍厚其他邊位收細幅度良好，同時開孔前鏡亦用上收細直徑設計。機背部份雷射黑色款可看到明顯稜角斜紋，不過機身反光幅度不算明顯；鏡頭部份 1 億像素三攝像模組，佔據了後方機背上半大部份分間，不過整體完成度仍算不錯。
實測港版POCO X4 Pro 5G效能，廉價5G入門級手機之選。
機身擴充部份，入門定位的 X4 Pro 5G 配置相當齊備，既具立體聲揚聲器又有 3.5mm 耳機端子，兩面 Nano SIM 卡槽在 SIM2 位置、提供二選一 Micro SD 擴充；另外機頂亦保有小米裝置常見的 IR 紅外線端子。電源部份 X4 Pro 5G 擁有 5,000mAh 大電池，並在同價位手機當中，罕有對應 67W 閃充。
預載 MIUI 13 for POCO 的 X4 Pro 5G，作業系統仍採用 Android 11，啟動後 128GB 機款約佔用 28.7GB 空間，影音設定選項相當全面，既有可選預設場景模式的 Dolby Atmos 全景聲、螢幕部份全面護眼模式、120Hz／60Hz 畫面更新率選項，及預設三組色彩風格等設定。
系統效能部份，配備高通 Snapdragon 695 晶片組的 X4 Pro 5G，試用 6+128 標配版本，在 LPDDR4X RAM 跟 UFS 2.2 組合下，作為入門 5G 裝置算是交足功課，無論 377,543 分《Antutu》表現、《GeekBench》、《AndroBench》以至各圖像測試工具，均能給予同價位產品中不錯成績表。
作為裝置主打功能之一的攝影規格，POCO X4 Pro 5G 配備由 1.08 億像素 F1.9 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距組成三攝像模組，配合介面便利下拉式攝影參數設定介面，跟豐富「更多」拍攝模式選擇，讓手機在入門裝置類別中，仍擁有不錯數碼相片輸出水準。
X4 Pro 5G 主鏡頭採用的 1.08 億像素感光元件，提供九合一 2.1μm 大像素輸出，不過其全像素拍攝，仍能提供清晰銳利成像。雖然全像素輸出時，暗位區域的訊噪頗高，但跟成像保留整體平均，仍然在同價位手機中擁有明顯優勢。
以 POCO X4 Pro 5G 試拍相片，九合一大像素為主鏡頭提供出眾的成像表現，就算 10x 焦距有一定影像散失，以入門機水準而言已足夠應用。作為一款入場價不到兩千二港元的 5G 手機，X4 Pro 5G 擁有相當不錯的畫面表電、足夠電池續航力、驚喜相片輸出能力、豐富媒體擴充跟達標系統效能，是追求效能價格比用家的良好選擇。