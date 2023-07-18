IU 自爆有手機充電強迫症｜手機已經是絕大部份人每日必須品，幾乎起床第一時間就是拿起智能手機；出門時發現整晚沒有充電，只得10幾％又要趕出門，就會很心塞。另一方面，亦有些用家的手機長期插著充電器／尿袋，保證電量時常保持在100%！原來，K-pop小天后IU也曾自爆有這種「手機充電強迫症」（笑），但香港消委會及一些手機專家都警告，手機長期駁火牛邊用邊充，其實有一定風險！



IU自爆有充電強迫症

比如韓國歌影雙棲的「國民妹妹」IU（李知恩），也曾自爆有「充電強迫症」，且有片為證。話說最近韓國網民在網上閒聊談起手機使用習慣：「我就慣了就算手機已經 100% 充滿，也會一直插火牛充電」、「接受不了手機沒電關機！」、「電量如果跌餘50％、整個人都安已不。」、「電池圖案顯示變成紅色會令我抓狂。」

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IU（IG@dlwlrma）

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有片為證、IU：「我鍾意長期駁住充電器！」

之後就有人想起 IU 一條舊片，直擊她4年前的10周年演唱會後台花絮，在換好登台服、準備出場前，IU 本來正在跟工作人員胡胡鬧鬧氣氛輕鬆花樂，IU拿起手機後表情忽然變得認真！千叮萬囑士大夫一定要幫她的手機充電，更笑說：「電量其實已經是 100%，但我就是要確保它一直保持 100% 電量、喜歡一直駁著充電器。」 引得工作人員們一起大笑。

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唔建議邊充邊用｜充電到80%對電池最好？

有專家提醒，手機長插火牛會引發兩個問題：

1）近日天氣達到34－35度，在戶外使用手機，都出現過熱lag機、甚至出現手機自動停機的情況！如果再加下邊充電邊使用手機，加多個厚一厚的casetifly機殼令手機散熱，就會令手機的電池處於長期高溫，令它的結構永長毀壞，加快電池減壽。

IU的情況是登台時由工作人員去充，換言之不是邊用邊充，這個情況還算安全，但仍需要知道，長期保持電量100%是一個錯誤的構念：

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2）TikTok用戶 Shomes (Shoandtech) 花了2年時間，令手機電池長期處於50％至80％電量，不長期駁著火牛、不充過夜；也絕不會等餘下10幾％「見紅」才去充電。按這秘訣去做，網紅的iPhone 13 Pro 的電池健康度在2年後仍保持100%。

TikTok用戶 Shomes (Shoandtech)截圖

Shomes 提醒：應盡量避免讓手機駁著充電源充過夜：「有需要才充、別長期駁著充電器！電池不必長期100%滿，維持在50％至80％、夠用就好；但不要等到手機電量顯示轉為紅色才充電，這樣電池就會更長壽。」

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另外，消委會曾曾分享過 4 個鋰電池使用冷知識，如果你的手機使用狀況無可能在 80% 電量就停止充電，以下的方法可能更容易令延長你的手機電池壽命：