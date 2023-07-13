冷氣機唔夠凍｜天氣酷熱，不少人回家就馬上要開冷氣，否則根本坐立難安。電費貴？月尾收到電費單再煩惱吧！不過如果你發現家中冷氣就算開到盡都沒有感到涼快，就要小心了，建議馬上做一個動作，即可初步了解你的冷氣機是否已有問題，繼續開機只會浪費電力。



問題等級1／輕度｜冷氣唔凍？風量細先清理隔塵網

當冷氣機開動10分鐘後，如果仍然感受不到涼風降溫，可以用手掌靠近出風口感受一下，如果風量小但有感受到涼意，那還好，可能只是隔塵網太久沒清洗，阻礙出風量而已，馬上清潔即能解決。否則電費又花了、又沒有冷風吹送，荷包白白受傷。

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問題等級2／次緊急｜100蚊買冷氣清潔劑DIY洗機

如果，清洗完出隔塵網，風量仍然沒有回升，首先可試試自己去買支DIY冷氣清潔劑，清潔濾網內那個更污漕的冷氣機蒸發器，成本不用100蚊。清潔前開上冷氣機電源大掣，搖勻冷氣清潔劑，並均勻噴在蒸發器上面，然後靜置10分鐘才開機。記得噴之前要開窗通風，冷氣機下方亦建築鋪膠袋防止污水浸出滴落地。

如使用市面購買的冷氣機專用清潔劑，使用前要搖勻，再將清潔劑噴到蒸發器上面，其間要保持通風。

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《香港01》科技玩物頻道曾訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，了解有關正常洗冷氣機隔塵網的方法。原來夏天正常使用期間，要一至兩個星期就清洗一次，而冬天後第一次開冷氣前，也建議清洗一次才使用，以免閒置期間隔塵網已積聚過多灰塵。

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問題等級3／緊急｜出熱風？應盡快安排檢修

不是任何狀況都可以自己解決的，如果開機10分鐘後，手掌扉近出風口感受到正常風量、卻是熱風！那冷氣機有可能出現所謂「漏雪種」（冷媒）情況、或發生地方問題，如果繼續開機，冷氣機會偵測到室溫沒有下降，全晚全速運轉卻毫無效果、等同燒銀紙！不如關掉它、張就一下先吹風扇，盡快安排安排合格修理師傅上門檢查。

香港空調製冷業職工總會會務主任：許錫強先生（HK01圖片）

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