智能手機爆炸｜智能手機雖然帶來不少方便，但由於內置鋰電池，如果使用不當，卻會做成相當大的危險；日前一部智能手機在印度一班航機上爆炸，就差點被誤傳為空難。



手機於航機上爆炸、140 名乘客緊急降落？

日前有報導指，一架印度航空公司的航班在飛到半空時，因為機上一名乘客的智慧手機爆炸後緊急降落。

該印度航空公司的航班有驚無險（網上圖片）

不過其後有不同的媒體有更正報導，指出該架從烏代布爾飛往德里的航班，事發時其實並未起飛 － 只不過手機爆炸一事的確有發生，只不過是在飛機起飛前的行駛過程中，機上共有140名乘客，並未報告任何人員受傷或喪生，而在簡單檢查後，航班於 1 小時後亦可以順利離開機場。

幸而今次的手機爆炸並非發生在飛機已經起飛，不然處理會十分麻煩，而手機鋰電爆炸所產生的煙霧、熱量更有可能引發更大的危險，嚴重可能導致空難發生。

留意手機爆炸前 4 大危險徵兆

在外媒報導的消息中，並未有提及是次發生爆炸的手機品牌及型號，然而以手機的物理設計而言，類似的爆炸意外其實有機會發生在任何一部手機。不過一部智能手機無端爆炸的機率其實非常細，只要掌握到以下幾個危險發生前的徵兆，就可以更大程度地要防止意外發生👇👇👇

【1】手機突然發熱

當手機平常發熱時，讓它冷卻一下通常就不會繼續發熱了。但如果手機明明使用時間不長卻迅速發熱，這可能是手機出了問題。

【2】手機突然無法充電

現在的手機都是內置電池，如果手機無法充電，這可能意味著電池出了問題，例如膨脹等，但你可能看不到。

【3】手機頻繁自動重新啟動

手機頻繁自動重新啟動表示手機處於高速運轉狀態，這樣的過程會釋放大量熱量，也可能導致爆炸的隱患。

【4】充電時數據線變軟

數據線變軟可能意味著電池電流不穩定，內部正在發熱，這也會增加手機爆炸的風險。