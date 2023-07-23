iPhone 回收價｜轉眼已經是 7 月尾，距離新一代 iPhone 的發布時間只剩個多月，但 Apple 的官方 iPhone Trade-In 回收價錢在過去幾次的調整中都不斷調升，令其他電訊商的回收價都跟著有所上調！



適逢香港政府消費券第二階段的＄2000 發放，各位想要換新機的用家，可以參考以下的 iPhone 回收價行情，考慮 Trade-In 現在手上的舊 iPhone，隨時可以不用自己補錢就可以換到新機！

Apple 官方回收價續升、帶動3大平台靚價

Apple 官方向來會不定期對旗下產品的 Trade-In 價格進行調整，但其實並不止會將回收價一直往下調，在市場對二手舊 iPhone／翻新機有需求時，舊型號的 iPhone 回收價亦會上調，同時亦可吸引舊機用戶補錢換新機。

以 iPhone 13 Pro Max 為例，在 iPhone 14 推出後的幾個月期間，回收價累跌千多元，但在 3、5、7 月的幾次調整之後，回收價已經累績回升近千元微升＄200，目前 Apple 官方價報約＄5,500，而 csl 的報價更高達＄7200。

iPhone 13 系列作為前一代的 iPhone，在多次調整中回收價格皆「回春」（林勇 攝）

換言之在 Trade-in iPhone 13 Pro Max 之後，加上兩期消費券，已經可以無痛升級至 iPhone 14 Pro，或再加幾百購買 iPhone 14 Pro Max。

而值得一提的，是價格調升現象並不止得 iPhone 13 Pro Max，其他舊型號 iPhone 的價格亦有微升，而且月多以來都相對平穩。各位可以按圖參考一下 Apple、csl、3HK 3 大平台的參考回收價，除了到這些單位放售機種，他們的回收價對二手市場都有一定的指標作用👇👇👇