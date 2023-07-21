WhatsApp免加聯絡人、用電話號碼即可傳訊息 4步即用新功能
WhatsApp 新功能｜WhatsApp 作為目前全球最受歡迎的通訊 Apps 之一。功能方面不斷增強、增加，然而一些基本的功能 － 例如與陌生號碼進行聊天聯絡，卻到今時今日才得到應有的改進。
WhatsApp 終於有這功能：不加聯絡人都可以傳送訊息
在過往的版本中，如果用戶想在 WhatsApp 上發送訊息給某人，就需要先將其電話號碼保存、添加為手機的聯絡人（或是經由網址 http://wa.me/）。與此同時，其他同類型 Apps 只需要一個 ID 就可以發起聯絡，WhatsApp 相比之下就麻煩得多。
然而，在最近的一次 WhatsApp 更新當中，就針對這一點作出改善。現在用戶只需要掌握對方的電話號碼，而對方又以該號碼註冊了 WhatsApp 的話，就可以即時進行發起對話，並不需要再將之加入聯絡人。具體步驟只有數個👇👇👇
【1】在首頁按「新訊息」圖示（Android 在右下角、iOS 在左上角）
【2】在右上角按「🔍」搜尋
【3】輸入想要聯絡的電話號碼，如果對方都有用此號碼註冊 WhatsApp，即會在介面顯示「對話」選項；
【4】按下即可以進行對話，整個介面與陌生聯絡人的窗口同樣，故在介面上都有保留「新增／封鎖聯絡人」的選項
在 WhatsApp 上與陌生號碼聊天時，是否需要將其添加為聯絡人？
不需要。最近的 WhatsApp 更新中，您只需要知道對方的電話號碼，如果對方已經在 WhatsApp 上以該號碼註冊，您可以直接發起對話，而無需將其添加為聯絡人。詳細可見此文。
與陌生號碼聊天後，是否可以將其添加為聯絡人？
是的。在與陌生號碼進行聊天的介面中，您可以選擇「新增／封鎖聯絡人」，以將其添加為聯絡人。這樣可以方便您在以後的聊天中更容易找到該聯絡人。詳細可見此文。
如何在 WhatsApp 上與陌生號碼進行聊天？
您可以按照以下步驟進行：
- 在首頁點擊「新訊息」圖示（Android 在右下角、iOS 在左上角）
- 在右上角點擊「🔍」進行搜尋
- 輸入您想聯絡的電話號碼
- 如果對方已經在 WhatsApp 上以該號碼註冊，將會顯示「對話」選項
- 點擊「對話」即可開始聊天
詳細可見此文。