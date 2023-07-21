WhatsApp 新功能｜WhatsApp 作為目前全球最受歡迎的通訊 Apps 之一。功能方面不斷增強、增加，然而一些基本的功能 － 例如與陌生號碼進行聊天聯絡，卻到今時今日才得到應有的改進。



WhatsApp 終於有這功能：不加聯絡人都可以傳送訊息

在過往的版本中，如果用戶想在 WhatsApp 上發送訊息給某人，就需要先將其電話號碼保存、添加為手機的聯絡人（或是經由網址 http://wa.me/）。與此同時，其他同類型 Apps 只需要一個 ID 就可以發起聯絡，WhatsApp 相比之下就麻煩得多。

在新版本的 WhatsApp 當中，用戶終於不同事先將陌生號碼加入聯絡人才可發起對話了

然而，在最近的一次 WhatsApp 更新當中，就針對這一點作出改善。現在用戶只需要掌握對方的電話號碼，而對方又以該號碼註冊了 WhatsApp 的話，就可以即時進行發起對話，並不需要再將之加入聯絡人。具體步驟只有數個👇👇👇

【1】在首頁按「新訊息」圖示（Android 在右下角、iOS 在左上角）

【2】在右上角按「🔍」搜尋

【3】輸入想要聯絡的電話號碼，如果對方都有用此號碼註冊 WhatsApp，即會在介面顯示「對話」選項；

【4】按下即可以進行對話，整個介面與陌生聯絡人的窗口同樣，故在介面上都有保留「新增／封鎖聯絡人」的選項