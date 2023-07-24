「我從來都唔飲汽水、要飲就飲呢隻日本既生可樂！」大家是否覺得這句子前後矛盾得很嚴重？想不到，正因為一位抖音帶貨主播，因誇張失實的出位言行，引來網民不滿反擊，笑言飲完「日本生可樂」身體某部份會發光、轉彎，令這款日本百事產品，間接成為網上熱話。



誇張失實早成笑柄

「生可樂」（Pepsi Nama Cola）是一種日本限定的百事可樂，因泡沫豐富得像生啤而命名。它其實已推出一段日子，但「生可樂」近日卻成為抖音、bilibili、微博等SNS的熱門字。最近更紅到來香港facebook，很多人搞生可樂gag！究竟生可樂是否好飲、記者無法評論；但其實這次生可樂熱，非因飲品本身質素，而是因為一位名為「夏老實」、男性打扮的女性抖音帶貨直播主而起。

夏老實帶貨時言論誇張失實早成笑柄

「夏老實」由2022年尾開始在抖音帶貨，廣東話口音相當近似香港人，平時就常穿巴黎世家、在名車內直播賣M巾，其影片常出現前言不對後語、誇張失實的言論，本來早就成為互聯「紅人」被恥笑。更有大量bilibili、YouTube惡搞片，精選了夏老實的「名場面金句」：

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為推銷日本生可樂、踩低國產可樂

而事件變得一發不可收拾，是因為夏老實推銷日本生可樂時順口開河，叫觀眾「唔好再飲國產可樂，唔好嫌貴、一生人一定要飲一次飲日本生可樂。」因為一支日本生可樂也不過10元人民幣，並非甚麼富豪才能品嘗的珍品，網民認為她莫名其妙的在侮辱中國製可樂，開始出來極大的反彈。

網民認為夏老實為帶貨推銷日本生可樂、踩低國產可樂

抖音聽不懂｜大量網民廣東話錄音恥笑

抖音近日增加錄音留言評論功能，原本會有AI刪除粗俗不雅用語，卻疑因系統聽不懂廣東話，所以不少操廣東話的用家，都以搞笑風格留錄音言反擊，指日本生可樂是用日本「輻射水」釀製，指夏老實是「賓州婆」（廣東人俗稱男性性器官為賓州），飲完日本生可樂會：「生賓州」、「賓州為會發光」、「賓州為會轉彎」等等。

抖音聽不懂｜大量網民廣東話錄音恥笑

抖音聽不懂｜大量網民廣東話錄音恥笑

日本生可樂、終於「紅」到來香港

雖然當中包括國家、性別認同的嚴肅的主題，非常之不政治正確，但由於留言內容真的很爆笑，終於成為網上的流行gag。早前的深圳電玩展，甚至有人戴上「夏老實」紙面具，拿著幾支生可樂cosplay她。香港網紅Nic Chung四圍尋找香港在那裡有「生可樂」買，早前終於買到，跟妹妹一齊直播飲「生可樂」（www），相信香港還會hit一段日子呢。