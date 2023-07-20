《Barbie芭比》真人版電影 7月20日起於香港上映｜《反斗奇兵》以CG動畫演玩具，而最新電影《Barbie芭比》真人版則剛相反，由《小丑女》Margot Robbie 扮演誕生於 1959年、全球知名的換衫公仔 Barbie！還有《LA LA LAND》Ryan Gosling 飾她的姿整男友阿Ken！電影首輪影評全面向好，大讚《Barbie芭比》夠喪夠好玩，而且由明星、時裝、音樂都靚到盡，入場前先一齊睇睇 《Barbie芭比》真人版電影6大看點！



看點01｜進入Barbie的夢幻國度

《反斗奇兵》的玩具活在Andy的家，但《Barbie芭比》真人版的舞台卻是一個虛構的「芭比樂園」，這裡每事每物都是粉紅色的，芭比的生活都100％完美，每日都同好朋友一齊開派對，靚衫靚歌靚人靚景，一齊進入這個繽紛過繽紛樂園餐的夢幻國度吧。

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看點02｜唔只得1個Barbie 阿Ken

Barbie誕生於1959年3月，是美國玩具公司Mattel的生招牌，這個系列最大特色，無論是白人、黑人、亞洲人款式的娃娃，通通女的都叫Barbie、男的就叫阿Ken。電影中的「芭比樂園」也跟足這設定，戲中每個女性都是「芭比」、男性都是「KEN」。

戲中不同版本的Ken為瑪歌爭風呷醋。（劇照）

《尚氣》劉思慕也是其中一位Ken且劇份不少。

英國小歌后Dua Lipa也有份客串演Barbie

看點03｜Barbie也要跳出comfort zone

雖然Barbie給人型像好「港女」好冇腦，但在電影中她決定要跳出comfort zone。因為她發現「芭比樂園」的生活正漸漸變天：沖涼竟然沒有熱水，Barbie又發現自己那永遠「腳踭唔掂地」的腳板，竟然可以貼地行了，於是她決定與Ken（Ryan Gosling）執齊靚衫，坐玩具跑車離開「芭比樂園」，走進真實世界尋求真相。

Barbie也要跳出comfort zone（劇照）

看點04｜Margot Robbie又係Barbie又係監製

「小丑女」Margot Robbie 今次不只在幕前演Barbie，穿起各款經典公仔衫，更會擔任電影的監製，而她表示觀眾將會在電影中認識一位意想不到、令人驚訝的Barbie，擺脫對Barbie根深蒂固、先入為主的印象。想知更多，hk01電影組有Barbie芭比‧專訪！

Margot Robbie又係Barbie又係監製

看點05｜靚衫全部有來頭

《Barbie芭比》真人版的服裝，是由奧斯卡獎英國服裝設計師Jacqueline Durran 親自操刀，她的作品包括有《傲慢與偏見》、《贖罪》、《美女與野獸》等。既會為Barbie們度身設計新衫，又會將Barbie穿著過的經典造型改成真人衫。比如Margot Robbie在片中有件黑白間連身泳衣，原來是仿照1959年紐約玩具展上一款經典公仔設計，極具意義。

連她們穿的Roller鞋也跟公仔同款。

看點06｜看似胡鬧實際有深度

美國首輪影評都大讚故事有深度，並非單純胡鬧。瑪歌羅比在電影中並非一隻只會開派對的Barbie公仔，她將會有人類的情感，更希望尋找自我，女性入場將會頗有共嗚。尤其故事到後半Barbie開始踏入現實世界，才是電影真正的戲肉，入場記得留意。