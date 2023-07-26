上google打「叉雞」兩字最先不是顯示「叉雞飯」，而是「叉雞尼克星」，咩料？原來「叉雞」是一位身份神秘，只發聲不露面的廣東話YouTuber，他在台灣早就是人氣王，影片點擊可達2、3百萬！最近他與台灣網紅「尼克星拳擊」隔空對罵，更疑於台灣進行擂台戰，令「叉雞尼克星」成為熱搜字！究竟「叉雞」是甚麼人？馬上來起底一下。



「叉雞」憑幽默感與雜學多材爆紅

現時YouTube競爭食，單靠影片品質難跑出；當 Pan Piano 又 cosplay 又彈琴搏點擊時，「叉雞」卻單純靠有趣話題、簡單剪接，加上幽默感及生鬼配音，閒閒地收100萬點擊。YouTuber「阿先說故事」最近上載了一支分析叉雞背景的影片，「叉雞」本人在留言區回應：「你比我自己還熟悉我自己！太強了！」可見影片可信性極高。

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「阿先說故事」YouTube影片截圖

「阿先說故事」YouTube截圖

「叉雞」YouTube 主頁截圖

「叉雞」是馬來西亞人？香港人？

「叉雞」是一位80後、已成家有妻兒，他本身有正職、做片只為興趣。網民根據他的廣東話口音，認為他是馬來西亞華人，但亦有人認為叉雞實在太熟悉港產片gag、李氏力牆等香港話題，又拍片抽水講史萊姆、雪姨及「arho tv」Sunny Creamy，推斷他一定是香港人。「阿先說故事」則認為「叉雞」是一位操多國語言的馬來西亞人。

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搞笑又敢玩｜直播食鮑魚、教去飛田新地

原來「叉雞」早期的影片取向傾向冷知事、國際時事等題材，但因為容易被黃標（黃標後影片就沒有收入），才轉型成今日的搞笑風格。早期收視不高，好在「叉雞」很敢玩敢試，靠一條教人去大阪紅燈區「飛田新地」的「實用教學片」一炮而紅（似乎已刪片），原來他本身也曾在日本工作，所以精通廣東話及英語外，也是日語高手，其他與日本有關的影片，點擊數也高達300萬。他又曾因影片提及生理用品及女性私處而被YouTube無理黃標，決定搞「直播食鮑魚」反擊，引發了網上熱話，令叉雞人氣更高。

「叉雞」YouTube 主頁截圖

「叉雞」YouTube影片截圖

唔靠廣告唔收會員｜拍片年收入幾近100萬

雖然「叉雞」強調自己是一個有正職的人，沒時間做業配，也不搞課金、會員制等增加收入，但「阿先說故事」就計過，雖然「叉雞」的影片不時被黃標，但收入仍然好誇張！粗略估計高達121,984美金，幾近百萬港元！

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「阿先說故事」YouTube影片截圖

叉雞尼克星成熱話｜由罵戰升及到台灣對打

Toyz跟鍾培生搞拳賽，聽講最少袋千萬元，令到「網紅隻揪」這話題炒得很熱。而不時都會抽抽網紅水的「叉雞」，早排就指台灣「尼克星拳擊」的影片內容抄襲了英國一位影片製作人，二人在網上隔空對質，「叉雞」表示要約戰「尼克星」，更願意自費遠征台灣應戰，就問對方敢不敢找場地。

Pan Piano為何又會抽水？

事關叉雞尼克星比實正處於膠著形態，「尼克星」回應可以開打，但提出要收100萬新台幣出場費，並要求「叉雞」露出真面目上台對戰。要人現真身又要收人家錢，令人覺得他是想打退堂鼓。Pan Piano是出名不現真身的網紅，所以她就搞笑地扮成星爺在《家有喜事》中的絲襪笠頭look，戴上拳套彈琴look拍片，為事件推波助瀾！

性感鋼琴家 Pan Piano cosplay 起「叉雞」拳擊look（ Pan Piano 影片截圖）

尼克星影片截圖

究竟打定唔打呀？好悶呀！

破壞之王截圖

文中提及4位YouTuber連結：叉雞@bbqporkchicken 、尼克星拳擊@nickstar8、阿先說故事@AhFirst666 、Pan Piano@panpianoatelier