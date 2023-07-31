賣子求iPhone｜iPhone 在香港是一部十分常見的智能手機，然而其價格並不低廉，對於全球某些地區的用而言更是攤上數個月工資都未必能買到的奢侈品，故多年來除了時有聽聞「賣器官、買iPhone」的消息，日前在印度更發生了一宗「賣子求iPhone」的人口販賣案。



狠心父母賣幼子換 iPhone 14

日前在印度西孟加拉發生了一駭人聽聞的事件，一對來自區內的夫婦據報將他們八個月大的兒子賣掉，為的就是換取一部 iPhone 14。

事緣在不久之前，兩名疑犯 Jaydev 和 Sathi Ghosh 的的鄰居發現本居於該夫婦家中的 8 個月大嬰孩最近不再出現，然而嬰孩的家長卻表現得十分快樂及輕鬆；最離奇的是一直表現出財困的兩夫婦手中竟然多出了一部嶄新的 iPhone 14 － 遠超於當地人應有的收入水平，鄰居因而心生疑惑、再向當地議員通報，最終該議員向警方報案揭發案件。

買 iPhone 只為拍 Instagram？

作為母親的 Sathi Ghosh 被印度警方擒獲（圖 HW News）

東窗事發後，作為母親的 Sathi Ghosh 被印度警方擒獲，並坦承了整個「賣子求iPhone」的前因後果，指出他們夫婦二人是為了購買 iPhone 14 用作拍攝 Instagram Reels 短片，才作出「痛苦的決定」、將 8 個月大的兒子賣走；據報導他們還育有一個 7 歲大的女兒，但因為乏人問津最終未能成功「出售」。

嬰兒買、賣雙方據悉目前已經被印度警方正式以人口販賣相關的罪名起訴，然而嬰兒的父親 Jaydev Ghosh 目前仍然在逃、下落不明。

印度人工作一年才可買到一部 iPhone？

今次事件被揭發的原因之一，在於夫婦二人買到一部最新一代的 iPhone 14，在香港人眼中當然正常不過，但 iPhone 的售價在智能手機中算是中上級數，並非人人都可以隨手就花錢購買。

尤其在今次事發的西孟加拉邦，有一部份人長期處於赤貧裝態，人均 GDP 只有約＄1600、換算約＄12400 港幣，只是比一部 iPhone 14 多一點，換言之想要購買 iPhone、又不用旁門左道，隨時需要接近一年不吃不喝方可成事。