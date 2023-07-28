WhatsApp 視像訊息新功能｜Meta 旗下的即時通訊軟件 WhatsApp 近來十分進取、不斷推出新版本及新功能，而在一連串參考其 Apps 而生的功能之後，WhatsApp 在今日（7月28日）公開的新功能就稍具新鮮感。



WhatsApp 即時視像訊息、一按即錄影片

今次在 WhatsApp 上推出的功能名為「即時視像訊息 Instant Video Messages」，亦即是即時語音訊息的影片版本，在收到這個功能之後，用戶只需要輕按一下介面右下角的按鍵，就可以在「視像」、「語音」之間進行切換。

與一般影片不同，即時視像訊息的顯示介面為圓形（圖 WhatsApp）

即時視像訊息功能的用法亦與即時語音基本相同，同樣是長按按鍵不放就可以拍攝影片，放開按鍵就可以傳送出去給聯絡對象。

與原本的影片傳送功能相比，即時視像訊息的功用比較著重傳訊功能，是以除了操作步驟更少更簡單之外，即時視像訊息拍攝的影片最多只長 60 秒。即時視像訊息目前的實用性可能不及純文字及語音訊息功能，然而對於想要即時傳達眼前所見以幫助解說的用戶，即時視像訊息的確會較為方便。

目前 Meta 正在陸續為 WhatsApp 用戶推送更新，預計即時視像訊息將在未來數星期為所有 WhatsApp 用戶所用，各位未收到更新的話就要耐心等待一下。

WhatsApp 不加聯絡人都可以傳送訊息

除了「即時視像訊息」之外，WhatsApp 近來實用功能都更新頻繁，早前就為用戶加入了不加入聯絡人都可以傳送訊息的功能，使用方法都相當簡單。

在新版本的 WhatsApp 當中，用戶終於不同事先將陌生號碼加入聯絡人才可發起對話了

現在用戶只需要掌握對方的電話號碼，而對方又以該號碼註冊了 WhatsApp 的話，就可以即時進行發起對話，並不需要再將之加入聯絡人。具體步驟只有數個👇👇👇