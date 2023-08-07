韓國Sim卡實測，4款旅遊Sim及GlocalMe WiFi蛋實試｜去韓國旅行，選擇sim卡時，發現有很多不同類型選擇，有data sim，亦有當地電話號碼選擇，亦有全世界可用的Wi-Fi蛋選擇，究竟哪一個表現最好？性價比最高？立刻為大家於當地實測。



記者於韓國採訪數天，途經東大門、江南、水原區等地方，而且更在實測3張卡深水埗購入的韓國旅遊sim卡、KLOOK購買附韓國電話號碼的sim卡、以及可全球使用Glocalme Wi-Fi蛋，各樣的表現如何？記者於各位置以Samsung Galaxy S23 Ultra實測網速，發現有1款sim卡性價比十分高，而Wi-Fi蛋的表現更勝預期。

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．KLOOK 韓國 SKT 無限流量 4G 上網 SIM 卡（韓國機場領取）：$146（5日）

如果大家需要在韓國使用當地電話號碼收取SMS，又或者出發前才決定需要購買旅遊sim卡，KLOOK的韓國 SKT 無限流量 4G 上網 SIM 卡就應該可以幫到手。只需要在出發前一天便可以在KLOOK上直接購買後，翌日直接在韓國當地機場取卡，非常方便。

韓國機場一落機即可以在專櫃取卡

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記者於首爾仁川機場落機之後，取完行李離開禁區後便可以看到SKT的專櫃位置，便可以直接show QR Code來領取sim卡。一插入手機，毋需要作任何設定便可以立刻使用，而且會有一個韓國電話號碼用作接收sms之用。

網速方面，這張卡就不算非常快，但都足夠使用。SKT 4G的網絡下，平均都有25Mbps下載、20Mbps上載速度，無論睇片、上網、上載文件或直播影片，都沒有問題，而且因為無限流量，對於高用量用家絕對是不錯的選擇。唯一缺點是售價稍貴，如果想要高性價比或用量不太多的用家，可能選擇其他會更好。

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．GlocalMe Wi-Fi蛋 （23美金／約$180 日韓7日 10GB）

如果大家時常出國旅行或工幹，或許GlocalMe是不錯的選擇，購入其專用WiFi蛋之後，便可以隨時在世界各地購入不同的上網plan。今次記者就試在韓國購入「日韓兩地7日10GB流量」的計畫，看看網速如何。

今次實測GlocalMe Wi-Fi蛋網速，可以隨時在手機買data plan，非常方便。

雖然7日計畫稍貴，但勝在可以隨時購買，即買即用非常方便。而且5G網絡，網速亦有保證。記者於韓國多地實試時，其網速平均都有接受200Mbps下載、60Mbps上載速度，比起其他旅遊sim卡快得多。對於對網速有要求的用家而言，這是非常不錯的選擇。

．中國聯通 南韓8日 20GB上網卡（約$80）

接下來再試中國聯通的南韓8日20GB上網卡，這張卡最大的特色便是付香港電話號碼，令用家就算在韓國都可以免費接收20分鐘電話，對於不時要接收香港電話的用家，這個非常不錯的選擇。而網速方面，這張卡接收了5G網絡，大部份時間的網速都非常不錯，下載速度大部份時間大約在130-150Mbps、而上載速度則有20-40Mbps，無論速度表現及隱定性都非常不錯，性價比頗高的選擇。

中國聯通 南韓8日 20GB上網卡

．true 5G Travel Sim Asia 10日6GB上網卡（約$60）

泰國卡除了日本外，就連韓國都可以使用，不少地方都只是賣50－60元左右，可算是便宜的選擇。網速一如所料，5G的網速仍算不錯，下載速度平均有80-100Mbps、上載速度則有20-50Mbps。不過流量只有6GB，雖然一般使用3-4日左右應該都夠用，但如果想要更多流量的用家，這張卡未必是最合適的選擇。

true 5G Travel Sim Asia 10日6GB上網卡

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．3HK 4G漫遊數據卡 6日6GB無限數據卡 （約$90）

雖然這張3HK的漫游卡只是4G LTE的網絡，但網速仍算不錯，下載速度平均都有80-100Mbps、上載速度則只有2-10Mbps，如果只是主要上網、睇片，下載速度絕對夠用。可是如果用於工作，需要多時上載文件的話，這張卡則有點吃力。另外，這張卡還有好處，便是當用盡了6GB流量後，仍可以無限上網（限速），一般上網、短訊都夠用。

3HK 4G漫遊數據卡 6日6GB無限數據卡

總結

今次實測4張sim卡加1個GlocalMe Wi-Fi於韓國多個熱門地區實測網速，其實普遍的成績都非常不錯，大部份時間至少都有80-100Mbps下載速度，上網、玩FB、IG等，這幾張SIM卡或Wi-Fi蛋表現都很好。不過如果想高性價比的，今次中國聯通sim卡是不錯的選擇，流量多、速度又快，價錢合理。但如果想一家人一起使用，GlocalMe Wi-Fi蛋可以share給幾個人用，速度又夠快，亦都是不錯的選擇。