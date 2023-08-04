手機尿袋爆炸｜現今的智能手機雖然已經針對電量續航作補強，但只要有正常使用，仍然逃不過一日一充的命運，故流動電池／流動充電器（即不少港人俗稱的「尿袋」）就成為不少用戶斷不離身的日常用品。

然而用戶經常忽略尿袋的使用安全，令與尿袋有關的安全事故時有聽聞，剛剛又有一宗在香港的港鐵站內發生。



手機尿袋於美孚站爆炸冒煙

在 8 月 3 日晚上，有網民就在 Facebook 上載相片，相片中清晰可見一物件被棄於地上，並有濃煙不斷噴射而出，行人爭相走避。

一名乘客的流動充電池突然冒煙，月台頓時煙霧瀰漫。（圖 Facebook Ada Lee）

據稱相片美孚港鐵站內，地上的冒煙物為一個已損壞的流動充電器，港鐵職員接報後到場將流動充電器放於一防火容器中防止進一步影響乘客，其後港鐵方面召喚消防及警方，到場檢查現場確定安全後離開。事件中無人受傷，亦沒有影響列車服務。

尿袋爆發有因、遇此情況宜立即停用

目前一般的手機尿袋內置有高密度的鋰聚合物，一旦發生爆炸，除了會釋出大量的高熱有毒氣體，更有可能燃燒起火，故今次的爆炸事件並未發生在人流密集的車廂之內，實屬不幸中之大幸。

電池包如果發漲，應立即停止使用，並找安全地方適當棄置（網上圖片）

不少網民獲悉有尿袋爆炸後，紛紛向其品牌方向討論，然而從理論上而言，所有的流動電池都會有爆炸風險。

如今次美孚站中出現大量氣體噴發的，大有可能是電池已經使用了好一段年日，電池內氣體積累、發漲，如果繼續使用，流動電池內的鋰電池包很可能被機內的其他零件刺穿，令鋰與空氣產生化學反應，引發爆炸現象。

消委會選購／使用流動電池 7 大貼士

除了要注意散熱之外，香港用戶經常會忽略流動電池的不同安全事項。消委會在 2017 年時候曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。👇👇👇