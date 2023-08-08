天文台前台長林超英的名字，已經等同「唔開冷氣」、「慳電王」，不過佢8月8日就轉一轉話題，拍片分享電熱水爐嘅慳電招數！佢更表示即熱式熱水爐比儲水式熱水爐更慳電，即睇林超英超解釋。



林超英傳授電熱水爐沖涼慳電大法

以慳電出名的香港天文台前台長林超英，以「核爆都唔開冷氣」而知名，不過佢都知最近天氣酷氣，轉口風表示：「如果自己係秦始皇，一定禁冷氣，生存係第一條件」更笑死「如果知道自己會死，梗係會開啦。」冷氣用咗電，當然要從另一邊慳返啦！8月7日林超英跟「浸大亞洲能源研究中心」合作，拍攝了1分鐘短片教大家用電熱水爐用得更慳電！放心，林超英並冇親自出浴示範，只係「出口術」分享電熱水爐嘅慳電招數（笑）

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視乎電熱水爐款式、慳電法各有不同

林超英表示，要知點慳電，先要知各位用緊邊款電熱水爐，如屬即熱式電熱水爐就切勿全日長開，因為佢每6分鐘就耗電！總之沖涼時就即開即沖，用完即刻閂機，咁就最慳電。至於儲水式熱水爐同樣不要長期開機，因為佢會消耗電力持續煲水，水夠熱會熄發熱線，涼咗又會自動重開翻煲，會嘥好多電！

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即熱式熱水爐比「處死式」更慳電？

林超英反駁有人表示儲水式熱水爐比即熱式最慳的說法，佢認為駁話雖然即熱式耗電量更多，但即熱式係沖幾多水、用幾多電，所以唔會使用多餘電力；而相反儲水式熱水爐有時沖到一半會唔夠熱水，有時又會沖完涼淨返無用的熱水，都係浪費電力。

總結林超英沖涼慳電3個貼士

