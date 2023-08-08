Samsung Galaxy Z Flip 5、Z Fold5上市推出｜這個星期不少用家期待的Samsung Galaxy Z Flip5及Z Fold5正式推出，但對於打算入手替芒手機的準買家，究竟應該如何選擇好？記者就在早前韓國直擊新機發布會中，分別向兩位Youtuber「Maviskuku 雞蛋妹」及「FlashingDroid」的Ray Ma訪問，究竟她們會如何選擇呢？



Samsung Galaxy Z Flip5及Z Fold5於本週正式上市（8月11日），今年兩台新機都有不少賣點吸引不少準買家，不過如果想買新機，應該如何選擇？今次記者就向兩位科技Youtuber，包括Maviskuku 雞蛋妹以及FlashingDroid的Ray Ma，看看二人對這兩台新機評價，以及自己會如何選擇？

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雞蛋妹必揀Z Flip5

對於Maviskuku 雞蛋妹（Mavis）而言，她對於兩台新機都愛不釋手，但如果真的需要揀一台常用機，就一定會選擇Z Flip5。「上代Z Flip4都有試用過，已經十分喜歡它的size十分合適我，機身細細，方便攜帶，最重要放入小袋子出街亦沒有問題。」Mavis她對新機摺合後幾乎沒有空隙的機身設計非常讚賞，「Z Flip4上代其實好多地方都做得好好，但今代換上全新設計鏈校，摺合屏幕更貼，幾乎沒有空隙，手感上感覺機身更纖巧。」另外新機外屏加大，對於喜歡自拍的Mavis亦是喜愛的重點之一，「利用手機的摺合屏幕特點放在枱面自拍時，利用外屏配上主鏡頭自拍，比起上代的小屏幕更加輕易取景。而且今代可以加入不同的Widget於外屏直接操作使用，令手機摺合時都可以操作使用，方便亦實用。」雖然今代Z Flip新加薄荷綠顏色機身，但仍鍾情於以往大受歡迎的淡藤紫色機身。

Mavis特別喜愛Z Flip5的特大外屏

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Ray工作需要揀Z Fold5

本地科技博主FlashingDroid的Ray Ma，他去年已經是上代Z Fold4用家，雖然今代他認為Z Flip5都有不少優點，但如叫他選擇還是會揀Z Fold5。「今代Z Flip5外屏加大，實用性提高不少。」可是Ray時常需要利用手機工作，如看打稿、簽署文件，甚至用來拍攝，Z Fold5，「新機內屏幕雖然與上代一樣，但因為我時常都需要用S Pen來畫圖及簽名，全新設計的S Pen因為更薄，配合新設計的機殼，令機身更為纖巧，袋落衫袋唔會頂住。」而且Z Fold5的3倍光學變焦鏡頭亦是Ray選擇要點，「對於需要成日拍片的我，Z Fold5有埋支3x變焦鏡頭，取景拍攝會方便好多，所以無論如何都會選擇Z Fold5。」Ray則對新色冰川藍很感興趣，如果換新機就一定換新色。

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仍有美中不足之處

雖然雞蛋妹Mavis與Ray Ma兩台新摺機喜愛有加，但仍有一點點美中不足之處，兩個都異口同聲認為Z Fold5及Z Filp5摺屏的中央摺痕仍看得出來，「雖然換了新鏈校設計，令兩款摺機屏幕摺起來時更為貼合，不再有空隙。可是屏幕中間的摺痕雖然不算非常顯眼，但依然看得出來，如果下一代可以改善這方面，相信應該會更受歡迎。」

Samsung Galaxy Z Fold5

同場加映

為Z Fold5及Z Flip5正式推出，Samsung推出限定夏日體驗館，在館內展示包括Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5、Watch6系列以及Tab S9 Series在內的全新旗艦級產品。而且活動期間，專門店化身為一個精彩不斷的活動空間，帶領訪客投入Samsung充滿活力的創新世界。店內以本地創意紙藝組合STICKYLINE的趣味摺紙藝術裝置等夏日主題裝飾為點綴，呈現多個互動區域，展示全新產品陣容將帶來的優質用戶體驗。

另外，以新機的主色調「冰川藍」與「薄荷綠」兩款清爽的夏日色彩，與本地雪糕品牌合作，推出以兩款摺疊手機為靈感特製、向體驗館訪客提供專屬口味「Flippermint」及「Foldablue」雪糕，只需要在館内完成不同的任務便可以免費獲取。

Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館



日期：8月4日至 9月3日

時間：早上10時至晚上8時

地址：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖

