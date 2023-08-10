Benz GLC 300 4MATIC Coupé抵港｜斜背型格旅行車｜售價＋規格

Benz GLC 300 4MATIC Coupé抵港｜最新Benz GLC 300 4MATIC Coupé作為GLC SUV的跑車版本，代表了Benz最暢銷GLC系列的改朝換代正式完成。全新GLC Coupé融匯了優雅、動感與越野功能於一體，外型比例動感十足，而且車廂空間寬敞舒適。新車終於在香港正式推出，立刻直擊新車詳情。



既動感配豪華設備

引擎方面，全新GLC Coupé配備一具一具1999cc渦輪增壓四缸汽油、258匹馬力的輕混能引擎，可提供高達400牛頓米的扭力輸出，加上9速自動變速箱，動力表現出色。懸掛系統包括4連桿前懸及多連桿獨立後懸，並配備運動型避震器駕駛體驗靈敏流暢。

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車廂配置方面全新GLC Coupé標配12.3吋數碼表板及11.9吋中控觸控屏，MBUX智能資訊系統操作便利。空間設計寬敞，行李廂容量達545至1490升，任何大型行李都綽綽有餘。安全配備方面，全新GLC Coupé配備預防性安全系統PRE-SAFE以及主動煞車輔助等，以確保乘員安全。

在設計方面，全新GLC Coupé保留了GLC系列的辨識度，但車頭造型更加動感，並採用了新設計的全LED頭燈組。車側線條流暢優雅，19吋輕合金輪圈配黑色輪框更顯Sport感。車尾兩側LED尾燈延伸至車頂增強了視覺效果。車廂內飾設計時尚簡約，中控台融入鋁合金飾條提升質感。

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更佳駕駛體驗

駕駛體驗GLC Coupé標配AIRMATIC氣壓式避震系統，可根據路況需求調校車高，確保舒適度。配合4.5度後軸轉向，使低速泊車及高速轉彎更為順暢。而且更有一系列駕駛輔助系統，包括主動迴避輔助、盲點偵測等，令駕駛更安心。

最後GLC Coupé提供多種個性化配置選項，例如車身顏色、內飾材質、輪圈等，車主可按個人喜好打造專屬座駕。全新Benz GLC 300 4MATIC Coupé定價由69.9萬元起，成為平治最多元化車系中混合優雅與動感魅力的代表作。作為都會跑車型越野車，全新GLC Coupé既適合日常出行，也可面對各種路面挑戰。

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同場加映：圍方新場概念店

Benz大圍開設全新概念店「Mercedes-Benz Lab」，位於圍方商場的店舖面積達4000平方呎，展示多達6款精選車型。店內設有車輛互動配置屏幕，讓顧客瀏覽更多新車資訊，以及了解Mercedes-EQ電動車系最新科技。「Mercedes-Benz Lab」提供即場試駕服務，顧客可親身感受平治汽車的卓越性能。概念店旨在提升新界區平治車主的購車體驗，方便車主接觸品牌。而Benz計劃在其他具潛力地點開設更多類似的概念店，擴闊銷售網絡。場中亦會展出全新GLC 300 4MATIC Coupé Sports SUV，有興趣的車主記得前往約試駕。

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