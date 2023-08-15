尿袋爆炸｜手機流動充電器／外置電池／充電寶、又即港人俗稱的「尿袋」，算得上是遠行時必備的科技產品之一，而雖然將外置電池帶上飛機有嚴格的安全規定，但在航機上發生的電池相關意外仍然時有聽聞，日前又令一班中國內地的國內航班需要緊急降落。



東方航空客機緊急備降、全因一乘客尿袋爆炸？

據中國內地媒體報導，於 8 月 13 日，一班原定從拉薩飛往上海的東方航空航班 MU6958，於飛行途中因為突發事故而需要緊急備降至武漢機場，乘客分散至其他航班再繼續去上海的行程，而 MU6958 在檢查完畢後則在 14 日重新起航。

涉事的客機 MU6958（網上圖片）

有乘搭該航班的網民在事發後就於網上發布影片，指航班備降的原因為一枚屬於頭等艙乘客的外置電池掉落到電動座椅的縫隙當中，後來因為電動座椅運作時意外壓爆電池，因而引發電池爆炸起火，由電池燃燒產生的煙霧以及刺鼻氣體頓時充斥機艙之內，機長因而決定緊急備降至武漢機場。

機組人員著手拆開涉事的頭等艙電動座椅（圖 河北長城網）

據拍片者透露，直至乘客下機時，電池燃燒所釋放的味道依然未有散去，而機組人員則正在著手拆開涉事的頭等艙電動座椅，了解事故原因及進行後續維修。

事件引起內地網民對電池安全的討論，有人認為應該進一步禁止外置電池上機以防止更嚴重的事態發生，亦有人提出頭等艙座椅的設計存在問題，應考慮設計出沒有縫隙的版本，讓不同物品不會輕易掉入被做成破壞。

尿袋遭壓極危險、數秒內釋出高熱氣體

現行的流動充電，內置的電源絕大多數為鋰聚合物電池，而此類電池的最大缺點之一，正是在受到壓力後，電池正負極之間的隔膜可能會破損，形成劇烈的化學反應，屆時內裡的溫度會急劇升高。

早前美孚站內一名乘客的流動充電池突然冒煙，月台頓時煙霧瀰漫。（圖 Facebook Ada Lee）

如果沒有得到及時處理，電池輕則產生膨脹和冒煙，嚴重的情況可能會導致爆炸和火災。日前在香港美孚港鐵站就有同類型的事故發生，濃煙可以迅間噴發至幾米高，而且非常高溫、可能傷及途人。

消委會選購／使用流動電池 7 大貼士

除了要注意散熱之外，香港用戶經常會忽略流動電池的不同安全事項。消委會在 2017 年時候曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。👇👇👇