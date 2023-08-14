iPhone 15 偷步｜Apple 旗艦手機 iPhone 系列如無意外將在 9 月正式發布新一代、又即 iPhone 15 系列。

作為 2023 年其中一部最備受矚目的新手機之一，自然有不少人想提早知道 iPhone 15 的規格、功能，甚至是提早開機試玩，Apple 為了嚴防這種「偷步」的可能性，近年亦多管齊下，近日甚至有消息指 Apple 為每部 iPhone 施加「罰款」封印！



iPhone 15 防偷步辣招：提早開機罰款 20 萬人民幣

網上早有傳聞 Apple 將會於 9 月上半時份發表新一代 iPhone 15 系列手機，而日前就有內地科技微博率先爆料指 iPhone 15 系列的發布會所需要影片目前已經完成錄製，甚至已經有實機運抵內地各大連鎖店的倉庫。

往年這個時候當然是新 iPhone 流出的高危時間，尤其對於產權意識相對薄弱的內地市場而言，有人為了搶快而率先開箱都是司空見慣，Apple 當然深明此點，除了與不同的合作方簽署保密協議之外，更會加入頗「辣」的罰款細則。

有內地店鋪的實拍照流出，指 iPhone 15 早開機會罰款 20 萬元人民幣（圖 定焦數碼@微博）

據最新的流出，目前已經運抵倉庫的 iPhone 15，其機身序號都被詳細紀錄，一經網上激活即會知會 Apple 方面，而如果激活日期早於官方的發售時間，即屬違規，需要按每部 iPhone 計賠償 Apple 20 萬元人民幣。

變相流出 iPhone 15 系列發布、發售日期？

根據流出資料，若該批 iPhone 在 9 月 16 日早上 8：01 前被激活，該負責的商號將會被罰款 20 萬元。截至目前為止，有不只一次的傳聞流出指 Apple 將會在 9 月 12 日發表 iPhone 15，換言之該批機種很有可能為店面示範機，並會在預售日後在連鎖店展示。

2022 年時的 iPhone 14 系列就是在 9 月 16 日星期五正式上市（圖 Apple）

按照慣例，Apple 會在 iPhone 發表後的星期五進行預售、並在一個星期後將新一代的 iPhone 推出市場，故可以推斷 iPhone 15 系列機種大有可能會在 9 月 22 日正式上市。