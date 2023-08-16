WhatsApp新騎劫騙案｜WhatsApp 當中涉及大量私人內容和重要的通訊錄名單，如果帳戶被盜用會牽連大量問題。近日「守望者」Facebook 專頁分享，香港有騙徒使用新的手法，騙取用戶的 WhatsApp 帳號，更假冒其身份，向通訊錄的親友發訊息，要求轉帳或其他犯罪活動，因此每個用家都要小心提防 WhatsApp 帳戶被盜用。



3步呃走WhatsApp帳戶

「守望者」分享騙徒會先廣發 SMS，聲稱用家的 WhatsApp 帳戶架在風險，並在 SMS 中提供一個假的驗證網站，引導用家輸入自己的手機號碼。當用家在假 WhatsApp 官網輸入了手機號碼後，騙徒就會嘗試在另一裝置登入該號碼。

WhatsApp 在另一裝置登入時，會向原來的註冊裝置發送一組轉移代碼，騙徒即會在假網站試圖騙取該組代碼，從而在盜取你的 WhatsApp 帳戶，並刪走其他已登入的裝置。

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千萬不要與他人分享轉移帳號代碼

假冒身份呃錢

當騙徒成功進入 WhatsApp 帳號後，就會在通訊錄中找對象發訊息，包括和親友要求代買遊戲點數卡、轉帳或進行其他犯罪活動，甚至利用害受人身份，向通訊錄親友要求傳送帳號轉移代碼，就而再盜用更多帳號。

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提防 WhatsApp 帳戶被騎劫

「守網者」建議應立即啟用雙步驟驗證及更改 PIN 密碼，在 WhatsApp 上登出所有不明的已連結裝置。如帳號已經不能進入，建議向聯絡人通知帳號或被盜用，不要回應騙徒要求，特別是幫買點卡和要求驗證碼。