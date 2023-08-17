小米Redmi Pad SE 發布｜Android 平板市場在近一年多以來有「回春」跡象，尤其平價的中階型號需求甚豐，小米在這方面就十分積極，在今日（8 月 17 日）稍早，就在國際市場公布了旗下平價平板 Redmi Pad 的續作 Redmi Pad SE！



小米 Redmi Pad SE 延續性價比定位

小米在 2022 年推出了首代的 Redmi Pad，旨在於平價 Redmi 品牌下提供一部性價比不俗的平板選擇，用戶反應不俗，故小米亦火速為其「添食」、發表 Redmi Pad SE；不過此 SE 與 iPhone SE 上的 SE 有所不同，在此處 SE 即為「Second Edition」的簡寫。

Redmi Pad SE 採用上代的設計元素，包括金屬機身、窄邊框玻璃屏幕等（圖 小米）

既然為 Redmi Pad 的正統續作，Redmi Pad SE 當然亦繼承了上代的幾個重要賣點，例如金屬機身、窄邊框玻璃屏幕等外觀設計元素都全被保留下來。

高階影音配置

Redmi SE 的屏幕對比上代都有些少進步，其為一個 11" 的 LCD 屏幕，解像度為1920 x 1200像素，最高更新率依然是 90Hz、最高亮度亦只得 400nits，但就取我了 TUV Rheinland 的低藍光認證。

Redmi Pad SE 的屏幕總算是中上級數，更重要的是它的機身加入了 4 個大尺寸的喇叭單元，支援 Dolby Atmos 及 Hi-Res audio 等高階音效輸出，預計可以提供高質的影音享受。

Redmi Pad 既然是小米產品線上的一部平價選擇，其他硬件方面雖不至失禮，但也絕非旗艦級別，其內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 680，另外內置電池容量達到 8000mAh，容量頗大，不過小米方面就只為 Redmi Pad SE 配置最高 10W 充電輸入，對於心急的用家而言可能會較為窮蝕。

小米 Redmi Pad SE 售價及發售詳情

Redmi Pad SE 全系列提供 128GB 儲存空間，配置 4GB RAM 的入門款售價為 €199 歐羅，換算為港幣即以＄1700 左右起跳，而如果想要更大容量的選擇，6GB RAM 及 8GB RAM 的版本分別為 €229 及€249 歐羅，即不出＄2200 就可以買到。

目前 Redmi Pad SE 的香港上市日期尚未明朗，然而根據上代的經驗，小米在不久的將來就會在香港正式推出 Redmi Pad SE，各位有心購買的米粉可以多留意我們的後續更新。