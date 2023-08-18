WhatsApp 高清相片｜雖然 WhatsApp 貴為全球最多人使用的手機通訊App，但有些操作，用戶都習慣了在 WhatsApp 上做效果會差一點，最為人熟知的例子莫過於傳送相片。



在較早期版本中，為了加快檔案傳送的時間，WhatsApp 會將用戶的相片自動壓縮，相片在處理過後的尺寸、質素都大打折扣；但由最新版本起，WhatsApp 就開放讓用戶傳送「高清」質素的相片啦！

由最新版本起，WhatsApp 就開放讓用戶傳送「高清」質素的相片（圖 WhatsApp）

WhatsApp 一鍵選擇傳送 HD 質素相片

在以往版本的 WhatsApp 當中，WhatsApp 的「相片傳送」功能會自動將用戶的相片壓縮再傳送出去，令相片中可呈現的細節大減，如果想要珍藏某個時刻，或記錄詳細的資料，WhatsApp 的相片傳送功能就顯得不濟。

但由最新版本的 WhatsApp 開始，用戶可以自行決定傳送相片的質素，在「標準畫質」以及「高清畫質」之間進行選擇。要使用高清畫質傳送相片，流程十分簡單，基本上只是比平時傳送時多按兩下👇👇👇

質素差幾多？WhatsApp 相片畫質實測

標準畫質會將相片壓縮至約 300 萬像素（按照片比例而定，普遍為 2000x1500 或 2048x1536），檔案較小、傳送時間自然更短；至於「高清畫質」，其實並非原相直出，仍有可能會被壓縮。

從記者的實測中可以大概知道 WhatsApp 方面將高清相片的門檻設定在約 2000 萬像素的水平，如果用戶的相片像素大於此數，仍然會被壓縮。

然而 2000 萬像素的相片在一般手機屏幕的瀏覽而言已經十分足夠，從我們的實測可見，高清畫質相片可以保留足夠多的細節，尤其在傳送有大量文字的資料時，高清畫質相片就明顯有其需要👇👇👇