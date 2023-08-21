我推的孩子真實版／藤咲凪｜日本偶像女團「最終未來少女」成員 藤咲凪（23），8月20號在TBS電視節目忽然自爆已經是育有兩個孩子的單親媽媽，不只片廠和觀眾看得目定口呆，網民轉眼就將事件「Real我推的孩子」推上Twitter(X)熱搜趨勢！《我推的孩子》拍「真人版」的話主角非你莫屬吧？



太唔真實似AI｜自貼證件相證實自己是人類

藤咲凪所屬的女團「Saishu Mirai Shoujo | 最終未来少女」並非甚麼一樣大團隊，Twitter追蹤者不過區區7萬人，相反藤咲凪卻因為五官太精緻、如被網民誤會她的自拍美得不科學、一口咬家是AI製圖而知名，這個偶像根本不存在，最終藤咲凪自貼證件相「證實自己不是AI」，事件爆出後她的個人twitter追蹤數爆升至20萬。

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節目上自爆有兩個女

因她的人氣急升，TBS晨間節目《Sunday Japan》自8月20號起安排她成為常駐嘉賓，在談及「睡眠的新常識」時，很自然地講出自己其實是一位單親媽媽，家中有1個3歲、1個1歲的女兒。偶像+有仔女馬上令人想起《我推的孩子》主角星野愛。最大分別是藤咲凪並非未婚懷孕，而是3年前秘密結婚，生了兩個小朋友後離婚了一年。

藤咲凪自然地講出自己其實是一位單親媽媽，家中有1個3歲、1個1歲的女兒。

被長期被滋擾、難以再隱瞞

藤咲凪表示，其實網民一直都猜測她已秘密結婚產子，出門常被跟蹤偷拍，更有知情者用假戶口DM她，留言寫下她兩個孩子的名字，她覺得難以隱瞞下去，對於自己不再猶豫、向公眾坦白，她感到如釋重負。事後她更在Twitter多謝觀眾，並表示作為偶像和媽媽兩方面都會盡力做好。

炒作式爆料，對小朋友真的好嗎？

但是，以這種近乎炒作方式公開單親母親身份，會否引來更多流言和跟蹤偷拍？《我推》劇情還涉及一位20歲、事業如日方中的idol，因狂熱粉絲接受不到偶像已產下兩子的事實，上門以利刀刺死了星野愛。

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而且這段故事還取材自日本2014年一宗偶像未婚懷孕被刺傷的真實事件（事主沒死），繼續與《我推》相提並論去炒作事件，對於兩個小朋友的安全又是否扣成更大危險？希望她的經理人公司，能夠妥妥的安排善後工作，保護藝人的私隱及安全。

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