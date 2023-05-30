《我推的孩子》動畫版播出之後爆紅成為社會話題現像，由Yoasobi主唱的主題曲《アイドル》（偶像）的YouTube播放次數更已突破1億次。最近就有細心網民發現作品中主角的偶像媽媽「星野愛」（星野アイ）這位懷孕偶像媽媽，原型原來是取自現實中的人物。



媽媽星野愛原來有真人原型 同為演出當日被粉絲行刺

《我推的孩子》引爆話題的原因除了動畫版的出色製作之外，很大程度亦因為原作在一開始就有一個極具爆點的超展開；偶像「星野愛」（星野アイ）未婚懷孕，生下了帶著前世記憶的主角雙胞胎之後繼續當偶像，卻在其20歲事業發展到高峰時，在準備前往東京巨蛋表演的當日被狂熱粉絲以刀刺死，故事發展成一對兒女為母親復仇之旅。

媽媽...

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而最近就有日本網民發現「星野愛」很可能是參考自真實事件：在多年前日本也有一位年輕的偶像「冨田真由」，她在2010年出道，然後在2011年以15歲之齡加入偶像團體「Secret Girls」（シークレットガールズ），以「高野アイ」（高野愛）的名義開始活動。

冨田真由，偶像藝名為高野愛，暱稱為EYE

2014年冨田真由離開事務所以自由身藝人身份繼續活動；直到在2016年5月21日，20歲的冨田真由在準備前往出演偶像表演時，被住在同一棟大廈的男子以短刀狂刺頭和胸20多刀，當場失去意識生命危殆。

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據日本傳媒報道指兇手為27歲無業男子，相信是富田真由的歌迷，曾在富田真由的Twitter上發表恐嚇言論。而當時富田真由亦在案發前曾到警署備案及交代演出計劃，並指有需要時會要求警方到場戒備；惟富田真由最終沒有提出請求，警方亦沒有派員到場，最終發生悲劇 。當年《香港01》亦有相關新聞報導。

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和漫畫不同的是冨田真由（高野愛）雖然身受重傷卻是大難不死，在遇襲後20日回復意識，據報雖然被刺了20刀之多，但內臟沒有受傷。但亦有指冨田真由臉部嚴重受傷已然毀容，嘴巴麻痺、左眼視線範圍變窄，每週都要到醫院復健；網上流傳冨田真由受傷、面部包滿繃帶的可怕照片，當然真偽就不得而知。

網上流傳冨田真由受傷的照片

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在2017年之後就沒再有關於冨田真由的偶像活動或消息了，亦無從得知臉部受的傷有沒有復原。畢竟遇上過這麼恐怖的事，就算沒有毀容或容貌順利復原，相信亦很難繼續從事偶像或藝能活動。

《我推的孩子》動畫播出之後人氣爆升，說是今期最當紅的作品也不為過；而動畫版目前仍在熱播中，漫畫連載方面也貌似要進入最終章的高潮對決，相信《我推》的人氣還會維持一段時間。

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