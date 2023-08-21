Nokia G42 香港上市實試｜經歷過幾年的摸索期後，HMD Global 旗下的 Nokia 品牌近年的出品開始重回正軌，雖然依然不以高階旗艦為主軸，但其出品的中階、入門機種總算有著更佳的用料，不至於成為難以看得上眼的平價機。



剛剛在香港上市的 Nokia G42 就是其中一部平價之餘不失設計的機種，《香港01》科技玩物記者就取得實機稍作試玩，以下就與大家分享一下實機試用後感。

Nokia G42 開箱試：平價機但不落膠感

Nokia G42主打的是內置質素不俗的屏幕以及 5050mAh 的大容量電池，兼且支援 5G 上網， 在香港以＄1,798 的平價開售，這個價位正好迎合想要試用 5G，但又不打算付出太昂貴機貴的實務用家。

雖然屬於偏平價機款，但 Nokia G42 的設計就沒有因而變得馬虎，其機型與上年上市的 X30 有點類似，背面雖然並非金屬／玻璃物料，但就加入了凹凸紋處理以增加手感，同時在視覺上帶來類似皮革的感覺。

Nokia G42 香港上市、未有 iFixit 支援？

在國外發布的時侯，Nokia G42 是一部與著名維修網站 iFixit 合作推出的手機，其支援名為「Quick Fix」的設計，讓用戶在手機故障時，直接從網上訂購零件替換。只不過由於 iFixit 的服務暫時未有覆蓋亞洲地區，故香港的行貨機就未有此配套提供。

Nokia G42 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 480+（蔡浩騰 攝）

雖然沒有了 Quick Fix 這個賣點，但 Nokia G42 的規格配置仍有其可取之處 － Nokia G42 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 480+，處理效能上沒有甚麼亮點可言，但就由於夠入門使功耗有限，配合不太高清（解像度只有 720x1612）的屏幕，令 Nokia G42 的待機時間可以長達 3 天。

Nokia G42 實拍試相

（蔡浩Nokia G42 背面的三鏡除了此主鏡之外就只有兩支 200 萬像素的鏡深鏡、微距鏡，實屬充數之用（蔡浩騰 攝）騰 攝）

Nokia G42 作為平價機，在拍攝規格仍然可見 5000 萬像素主鏡頭都算相當慷慨，同樣的配置多只出現在小米的 Redmi 系列機種之上，而且表現不俗，足以滿足一般的記事用途，還有人像、夜景模式選擇，已算是交足功課。

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