手機漏電意外｜智能手機雖然是人手一部的普通產品，但始終都牽涉到電力操作，如果不多加注意安全，極有可能做成人命傷亡。在巴西近日就有一宗悲劇，因為手機觸電意外而導致一名孕婦死亡。



孕婦洗澡後為手機充電釀觸電慘劇

事發在巴西帕拉伊巴市，一名懷孕的17歲少女 Jennifer Karolayne 因觸電而倒臥在家中，當救援人員抵達她的家時，已經返魂乏術，少女最終與其腹中未出生的 9 月大嬰兒一同逝世。當地的警察局長表示，此案被視為意外，但仍將進行調查。

因手機漏電而身亡的 17 歲孕婦 Jennifer Karolayne（圖 Facebook）

而據死者的丈夫所言，Jennifer Karolayne 事發時剛洗完澡，正想以一條延長線為手機進行充電，而可能由於 Jennifer 手上仍留有水份，令延長線的電力外洩、使 Jennifer 觸電，Jennifer 的丈夫在聽到了一聲「異常大的聲音」和尖叫聲後，就發現 Jennifer 倒在地上沒有反應，而丈夫在試圖救援時亦遭受電擊。

手機充電 4 大禁忌

手濕充電、邊洗澡邊充電等操作方法異常危險，近年已經聽聞多宗相似意外，而且每次都有手機用戶因而殞命，實在令人惋惜。

然而只需要緊記幾項充電安全貼士，意外其實是可以避免的，以下就為大家帶來 4 個手機及其他鋰電池產品充電時需要知道的禁忌👇👇👇