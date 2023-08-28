常側臥玩手機出事！24歲女長期熬夜玩機突失明、揭一類人特別高危

玩手機致失明｜現代人不少都習慣在臨睡前用手機上網，不看個一小時都不願就寐，然而在床上看手機若然不注意好燈光、姿勢，最終有可能誘發嚴重的健康問題，中國內地就有一名少女差點因此失明。



24 歲少女右眼短暫失明、揭側臥玩手機出事

現居於湖南張家界的一名 24 歲少女小沈（化名）於大學時期長期側躺著玩手機，導致右眼 600 度高度近視，比左眼度數高 300 度，出來工作後也經常用眼過度，但一直未有理會，更經常熬夜在床上玩手機，直到日前突然出現異常才引起她的注意。

小沈因為長期側躺著玩手機，導致兩眼近視，右眼更比左眼深 300 度（網上圖片）

在 8 月 23 日晚上，小沈突然發現右眼短暫失明，雖然翌日一早右眼恢復正常，但小沈生怕病情惡化，故趕緊去醫院接受檢查。醫生診斷小沈兩邊眼睛的眼底都出現了「豹紋狀病變」，只是右眼要嚴重許多，才會出現短暫失明的現象。

醫生表示，這種「豹紋狀病變」多產生於 1000 度以上近視的人士身上，最嚴重會導致失明，一旦發生不管食藥或做手術都不可逆，後續再出現異常就需要進一步治療，目前小沈可以做的就是注意日常保養，吃葉黃素、魚油等等，而且需要半年進行一次眼科檢查。

熬夜玩手機、易致 4 大眼疾

近年來，由於電子設備的普及，眼鏡發病有年輕化趨勢，專家提醒，長期深夜玩手機除了傷害眼睛，還可能引起失眠，誘發頸椎病。

中國中央電視台日前於報導中就引用醫生意見，提醒觀眾勿在黑暗中玩手機，指會提升青光眼的患病風險。

同時央視報導又提到，對中老年人而言，手機光線對眼底黃斑部、對晶體的刺激，都會導致白內障、黃斑病變的發生率增高。

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