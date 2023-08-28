一番賞做假被台灣YouTube網紅踢爆、台北萬年黑店抽起大獎｜「一番賞」（一番くじ／又稱一番籤）做假、永遠抽唔中大獎？台灣知名 YouTuber「反骨男孩 Wacky Boys」團員孫生發片，直擊西門町萬年大樓一家玩具店，即場踢爆店家以作幣手法販賣一番賞，令孫生震驚又憤怒，他決定發片警告觀眾及玩家小心提防。



即場包底買晒全箱籤｜竟然冇A/B獎

孫生一位朋友很喜歡去萬年大樓三樓某玩具店豪使上萬港元抽一番賞，近期發現店家有疑似抽起大獎的嫌疑，決定去「放蛇」拍片，方法很簡單！看中一個抽獎pool的A獎和B獎仍然未有人抽中，就直接包底買起，即場逐張開籤，數一數籤數是否齊全、有無抽起大獎。店家在過程中多次作勢想收回籤盒，但孫生跟友人早有提防當然不給拿，接下來將盒內所有籤全部開掉，發現完全沒有A獎和B獎。

一番賞無良店3陰招踢爆｜大獎抽極唔中 大阪namco店被爆作弊結業

店方辯稱不知為何會少了籤。

一番賞4大古惑招+破解自求法

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強搶籤盒不果｜偷掉A/B大賞籤在地上

然後孫生發現店家偷偷將3張籤掉在地上，打開正好都是 A 跟 B 獎，都不用畫公仔畫出腸！這種手法就是去年已被YouTuber踢爆過：「一番賞」的紙籤能輕易在上架前抽走大獎！不法賣家為免大獎太早被人抽走，會先抽走大獎，等低級細獎清得七七八八才放回去；更嚴重的會直接偷走拿去網拍，學史前「三哥meme圖」話齋：「你今日抽中大獎既機會係零！」

付18萬新台幣「揞口費」威脅別出片

店家最終承認作弊，要求向孫生好友賠償上一次及今次「包底」的所有費用，獎品也全部可拿走，希望孫生不要將影片公開。後來孫生IG更爆料，店方曾想另付18萬新台幣「揞口費」，威脅他不要po出踢爆影片；孫生當然不以理會：「客人咁信你間鋪，你就當佢地係水魚。萬年咁多後生仔黎，你咁樣做生意呃細路血汗錢，我真係好嬲！」

影片後半孫生繼續踢爆，這類不法手段販賣一番賞的鋪頭是集團經營，不只一家作弊。另外，孫生請到YouTube上非常有名的模型網紅Mr.Joe經紀人智哥解釋一番賞如何抽起大獎。一番賞騙局折解｜YouTuber解釋為何永遠不中大獎｜教3招對付奸商

一番賞陰招第1式｜中獎唔貼

原本，每套一番賞都有1張海報，上面會有些格仔列明獎品款式數量，已開的籤應貼在海報，讓買家清楚還餘下甚麼獎品未被抽中。最基本的欺詐手法，就是中了的大獎都不貼出來，等玩家一直抽細獎。hk01去年已多次報導，一番賞抽籤遊戲其實能輕鬆抽走大獎，也有多種古惑方法魚目混珠，要玩家白白花錢但永遠抽不中大獎。

破解法：抽籤時留心一下籤盒內的籤數，跟海報上的空格是否相近。



最常用一招就是大獎被抽中也不將抽中的籤貼在列表上。（示意圖）

一番賞陰招第2式｜大獎封盤自肥

當人抽走大部份細獎，餘下大獎再加上送給最後一抽客人的LAST ONE獎（如圖中30cm神龍單隻值$1500），計數發現禮物總值超過籤數總額有利可圖，店鋪會封盤自肥另行網上轉售；如計過只是打個和，則會以包底價等人買斷。

解決法：不要光顧一些同時有得抽／單售同款一番賞貨品的店鋪。



LAST ONE獎 30cm神龍單隻值$1500

一番賞陰招第3式｜預先抽走大獎

台灣YouTuber 「B.C.P 冰凍郎」以3套One Piece一番賞實試拍片，證實一番賞的紙籤排列方式只得2、3款，只要開一兩套，就可以得知大獎位置將其輕鬆抽走。（詳細介紹可點擊以下文章收看：Link）之後再混入幾張同款的細籤，泡製一盤永不中大獎的籤盒給買家享用。

解決法：這招真是防不勝防，只能選擇去信譽良好的店鋪，減少出事機會。



冰凍郎先開了完整兩套，One Piece 一番抽，發現獎項排列是完全一樣。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

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一番賞陰招第4式｜溝籤魚目混珠

有些不良店不單先扣起大獎，更將多套同款一番賞的細獎溝成一箱，讓玩家幫店家消化大量存貨中的細獎。2022年大阪NAMCO直營的一番賞店發生過的一宗例子，當時店內正開售炒賣中的《七龍珠人造人的恐怖》，1套有80張籤，每個買家限抽20籤，頭3位客人各抽了20次，那樣彩池中理應只剩下 20 支籤。根據海報上的情報，餘下20籤理應包含2A、1B、1C、1D共5個大賞以及LAST ONE賞，下位玩家花17000日圓即可包辦總值4萬日圓的獎品，但買家卻發現抽籤箱內竟餘下52支籤，溝籤手法太明顯，玩家報警求助，這家店最終宣報結業。

解決法：每套一番賞籤面均有一組獨立編號、套套不同；當一箱籤內有多於一組編號的籤，即已被溝。



D 賞人造人 19 號、E 賞人造人 20 號在香港旋拍炒價高達$3200。（拍賣網截圖）

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台北市政府突破抽查｜香港抽籤形式賣一番賞犯法

另外，因應香港法例，於香港未有領牌並以抽籤方式販賣「一番賞」實屬違法，執業大律師陸偉雄指《賭博條例》已列明任何所有賭博及獎券活動均屬非法，須向民政事務總署申請關牌照。法例列明，非法收受賭注可被判罰款500萬元及監禁2年，年初油麻地現時店商場亦有鋪頭因無牌賣一番賞、被警方上門拘捕