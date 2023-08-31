華為Mate 60 Pro都難翻身？｜近日華為 Mate 60 系列突然在毫無先兆的情況下於中國內地開售，更傳出其從新支援 5G 網絡連線，火速成為國內各大媒體頭條，大呼國產手機「強勢回歸」；然而中國內地的消費者，卻對美國品牌 Apple 出品的 iPhone 情有獨鍾。



中國首超越美國、成為 iPhone 第一大市場

市場研究機構 TechInsights 在不久前發表最新的 iPhone 出貨量數據，其中顯示在 2023 年第二季度，中國佔所有 iPhone 出貨量的 24%，而美國市場則只佔 21%，換言之中國已首次超越美國成為全球最大的 iPhone 佔比市場。

中國首度超越美國，成為 iPhone 出貨量最大市場（圖 TechInsights）

該報告指出，美國第二季度智能手機市場低迷，原因是消費者為了等待下半年推出的新 iPhone 機型而延遲購買新手機。然而，TechInsights 表示，這一結果同時反映了「中國經濟實力增長、中產階級崛起以及中國消費者對高端手機的偏好」。

iPhone 14 Pro Max 最為暢銷

究竟是甚麼機種帶動了中國人對 iPhone 的需求？從另一份報告中或可見端倪。根據 Omdia 的 2023 年第二季度智能手機型號市場追蹤報告，在 1 月至 6 月期間，Apple 的 iPhone 14 Pro Max在全球出貨量中位居榜首，達到 2650 萬部，而iPhone 14 Pro則以2100萬台位居第二。

值得留意的是，在前十名熱銷機型當中，沒有任何一部中國制造商的設備上榜，這是由於中低端智能手機市場的下滑所致，而此數字相比 2022 年錄得兩位數的下降。

iPhone 15 繼續刺激中國人消費？

在 TechInsights 的報告當中指出，iPhone 在中國市場擁有強大的用戶基礎，而即將到來的 iPhone 15 系列或會將 Apple 於 2023 年第三、四季度在中國的市佔再度拉升，即使有傳 iPhone 15 Pro 系列的售價會再度上調，但隨之而來的新機身設計、鈦金屬機身、潛望鏡頭等等，都將有效吸引用戶買單。