HUAWEI Mate 60 Pro功能曝光 機身三開孔屏 有動態島更有5G網速
早前華為國內官網忽然上架了重點手機 HUAWEI Mate 60 Pro、開放預售同時準備不日發貨，可說是近期 IFA 2023 電子展前業界震撼消息。其中國內已有不少關於 Mate 60 Pro 實機試玩影片曝光，當中包括三開孔屏秒變「動態島」功能，試行《Speedtest》更有 5G 高網速。
國內爆料達人「廠長是關同學」早前在其微博帳號，展示了 HUAWEI Mate 60 Pro 國行版試玩短片，展示了其三開孔前鏡能秒變「動態島」開孔屏功能短片。
影片可看到 Mate 60 Pro 選項頁「更多顯示設置」分頁內，有名為「隱藏屏幕挖孔」功能，啟動後機身三開孔屏即可秒變「動態島」風格長開孔，據透露似是為了日後軟件應用如頂欄訊息中心而設計。
國內爆料達人「來回五三七」則展示了一段以 HUAWEI Mate 60 Pro 實機試行《Speedtest》網速測試影片，影片中可看到裝置下行速度可達 540.13 Mbps，即使手機本身沒有顯示網絡標誌，但無疑已達 5G 制式水平。
綜合現有資訊，HUAWEI Mate 60 Pro 配備了華為自家麒麟9000S 晶片組，畫面採 6.82 吋 120Hz LTPO 更新率 FHD+ OLED 螢幕，預載 HarmonyOS 4.0 及具備 50MP+12MP+48MP 雙 OIS 防震三鏡、5,000mAh 電池與 88W 有線、50W 無線充電等功能。
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