HUAWEI Mate 60 Pro功能曝光　機身三開孔屏　有動態島更有5G網速

早前華為國內官網忽然上架了重點手機 HUAWEI Mate 60 Pro、開放預售同時準備不日發貨，可說是近期 IFA 2023 電子展前業界震撼消息。其中國內已有不少關於 Mate 60 Pro 實機試玩影片曝光，當中包括三開孔屏秒變「動態島」功能，試行《Speedtest》更有 5G 高網速。



國內爆料達人「廠長是關同學」早前在其微博帳號，展示了 HUAWEI Mate 60 Pro 國行版試玩短片，展示了其三開孔前鏡能秒變「動態島」開孔屏功能短片。

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影片可看到 Mate 60 Pro 選項頁「更多顯示設置」分頁內，有名為「隱藏屏幕挖孔」功能，啟動後機身三開孔屏即可秒變「動態島」風格長開孔，據透露似是為了日後軟件應用如頂欄訊息中心而設計。

國內爆料達人「來回五三七」則展示了一段以 HUAWEI Mate 60 Pro 實機試行《Speedtest》網速測試影片，影片中可看到裝置下行速度可達 540.13 Mbps，即使手機本身沒有顯示網絡標誌，但無疑已達 5G 制式水平。

綜合現有資訊，HUAWEI Mate 60 Pro 配備了華為自家麒麟9000S 晶片組，畫面採 6.82 吋 120Hz LTPO 更新率 FHD+ OLED 螢幕，預載 HarmonyOS 4.0 及具備 50MP+12MP+48MP 雙 OIS 防震三鏡、5,000mAh 電池與 88W 有線、50W 無線充電等功能。

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