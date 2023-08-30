iPhone 15推出後要第一時間買？發布時要看清這三件事

有傳聞稱，今年的蘋果秋季發布會將在9月12日舉行，屆時全新的iPhone 15系列新機將與我們正式見面。相信很多朋友都期待不已，錢包備好準備入手了。但是，這裏我先給大家澆一盆冷水，買iPhone 15之前或者看發布會時，一定要看清這三點。



根據網上的曝光，我們已經為大家整理了iPhone 15系列的參數和起售價，新機在晶片、相機、機身材質、接口等方面，都是有升級的。

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1. 改變接口後，充電器是不是都通用

iPhone 15系列將Lightning接口替換成Type-C接口，對於大部分iPhone老用戶或者蘋果全家桶的用戶來說，應該是最大的換新動力了。但前提是有個問題值得關注，雖然換了接口，平板電腦、筆記本、其它手機的充電器是否可以通用。

從之前的曝光訊息來看，蘋果是迫於歐盟的規定，才給iPhone更換的Type-C接口。目前有傳聞稱，這個接口雖然是跟Android手機一樣，但不與Android互通。

這個傳聞我個人感覺是有點離譜的，因為之前iPad已經替換成了Type-C接口，是可以使用Android的充電器進行充電的。理論上，iPhone 15用的應該跟iPad是一套東西，不應該出現卡充電的問題。

但話說回來，之前iPhone Lightning接口的數據線，第三方的產品要有MFi認證，iPhone 15的Type-C需不需要蘋果認證，就得等新品發布後再看了。

此外，由於更換了Type-C，接口可以承載的功率上限大幅提升，這也就意味著iPhone系列以後終於可以向著高功率充電的方向發展了。從本次新機的曝光來看，iPhone 15系列有線充電的功率提升至35W，放Android陣營自然是不夠看，但這對蘋果來說也算是歷史性進步了。

另外有傳聞稱iPhone 15採用的是USB 2.0，iPhone 15 Pro是USB 3.2。不過這個倒是對大多數用戶來說關係不大，因為iPhone不像Android手機連接電腦那麼方便，即便更換了USB 3.2，大多數用戶可能也用不到。

所以，iPhone 15發布後，大家一定要關注一下接口的通用性，以免出現因為接口換機，結果接口不支持的情況。

2. 中框升級後，維修價格是不是起飛了

除了接口，新機另一項比較大的變化，應該就是邊框了。新機的邊框造型沒啥變化，但有傳聞稱iPhone15 Pro系列（或者只有Pro Max）將採用全新的鈦合金材質。

鈦金屬有很多好處，比如強度大、質量輕、耐腐蝕，廣泛應用於潛水和航天。通俗的說，iPhone15 Pro Max的中框兼具了不鏽鋼的強度、鋁合金的輕量化。

目前曝光的iPhone 15 Pro系列的重量似乎也印證了這個訊息：iPhone14 Pro是206g，iPhone 15 Pro則降到了191g；iPhone 14 Pro Max是240g，iPhone 15 Pro Max則降到了221g。

其實鈦合金在消費級產品上並不罕見，但都有一個共同特性：都只出現在價格高昂的高端產品上，比如一些定位高端的腕錶、耳機。2020年，8848（鈦金屬手機）發布的5G手機M6，採用的就是鈦合金中框。

據悉，鈦金屬價格高昂，是普通鋼材的10倍，且難以加工。也就是說，iPhone15 Pro系列的邊框如果出現磕碰，想要換個新的，價格可能會比較離譜……

具體多少隻能等發布會後官方的訊息了，但如果要買，Apple Care+還是比較必要的。

值得一提的是，之前iPhone經典的靜音撥片，在iPhone 15系列上更換成了實體按鍵，具體操作的邏輯目前尚未可知，有需要的朋友可以關注一下。

3. 買6000元的標準版，是否還是60Hz屏幕

對於不太了解蘋果產品朋友來說，2023年了，蘋果的主銷產品還在用60Hz刷新率的屏幕，你可能不太相信。但事實就是這樣，這一代的iPhone 14和iPhone 14 Plus的屏幕刷新率就是60Hz。

這裏簡單解釋一下，60Hz刷新率，就是屏幕1秒刷新60個畫面。刷新率越高，就意味著單位時間內刷新的畫面越多，動畫的間隔也就越小，看起來也就更加流暢。

這其中的問題在於，現在Android陣營，千元機都至少是90Hz刷新率了，主流的型號120Hz、144Hz都已經是非常常見了。習慣了高刷新率後再用回60Hz的屏幕，卡頓感就會非常明顯。

從目前曝光來看，iPhone 15和iPhone 15 Plus的屏幕雖然也升級成了「動態島」，但刷新率仍然是60Hz。也就是說，如果你不太懂手機，想花6000元買款旗艦機型，看到了iPhone 15，那麼一定要注意一下刷新率，否則有很大概率就是花了高價換新機，體驗卻是降級的。

寫在最後

相比於前兩年的擠牙膏，iPhone 15系列的升級還是比較顯著的，不僅趕上了3nm晶片的節點，還更換了祖傳接口和靜音撥片，值不值得換新從整體上來說是值得關注的。但如果你比較在意細節，新品發布後，關注一下接口兼容性、維修價格、標準版的屏幕刷新率，總是不會吃虧的。

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