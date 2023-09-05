iPhone15必炒起？內地手機商招「搶購人員」、每部最多可賺＄3200
撰文：蔡浩騰
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iPhone 15 系列炒價｜還剩不足 10 天，Apple 就會舉行新品發布會，正式帶來 iPhone 15 系列的新機。每代 iPhone 的功能自然是引人入勝，然而不少人在新 iPhone 推出時關注的卻是它能否「炒起」，每部入手後可以賺取多少「利潤」。目前新機還未發表，就已經有人開出初盤價碼。
內地手機商招「搶購人員」炒 iPhone
過去多年以來，iPhone 的炒賣需求不少來自中國內地，今年的 iPhone 15 系列亦不例外。日前，有手機商在內地微博頁面開帖，表示今代 iPhone 15 系列一定會炒得起、有溢價，更公然招募「搶購人員」進行搶購，變相其實就是收購一般用戶在 iPhone 15 系列開訂後收到的現貨。
不過，有人炒賣已是各位的意料中事，重點是甚麼型號可炒、炒價又可達多少？
根據此內地手機商「五哥在專心搞機」開出的價碼，目前預計只有 iPhone 15 Pro 以及 15 Pro Max 兩個型號有「水位」，iPhone 15 Pro 的話可以賺每部 300～1000 人民幣左右，而 iPhone 15 Pro Max 則延續過去的搶手定位，預料每部可以賺 800～3000 人民幣，換言之只要押對顏色、儲存型號，隨時可以賺近＄3200 港幣。
當然，iPhone 15 系列還未真正發布，究竟今代的功能是否真如傳聞所言般強勁、足以引發另一次搶購熱潮？就要留意香港時間 9 月 13 日凌晨的《Wonderlust.》Apple 新品發布會了。