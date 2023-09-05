iPhone 15 系列炒價｜還剩不足 10 天，Apple 就會舉行新品發布會，正式帶來 iPhone 15 系列的新機。每代 iPhone 的功能自然是引人入勝，然而不少人在新 iPhone 推出時關注的卻是它能否「炒起」，每部入手後可以賺取多少「利潤」。目前新機還未發表，就已經有人開出初盤價碼。



內地手機商招「搶購人員」炒 iPhone

iPhone 15 系列的模型機已經陸續在各地流出，距離真正發布時間必然不遠（圖 微博）

過去多年以來，iPhone 的炒賣需求不少來自中國內地，今年的 iPhone 15 系列亦不例外。日前，有手機商在內地微博頁面開帖，表示今代 iPhone 15 系列一定會炒得起、有溢價，更公然招募「搶購人員」進行搶購，變相其實就是收購一般用戶在 iPhone 15 系列開訂後收到的現貨。

不過，有人炒賣已是各位的意料中事，重點是甚麼型號可炒、炒價又可達多少？

「五哥在專心搞機」開出價碼，招募 iPhone 15 系列的搶購團隊（圖 微博）

根據此內地手機商「五哥在專心搞機」開出的價碼，目前預計只有 iPhone 15 Pro 以及 15 Pro Max 兩個型號有「水位」，iPhone 15 Pro 的話可以賺每部 300～1000 人民幣左右，而 iPhone 15 Pro Max 則延續過去的搶手定位，預料每部可以賺 800～3000 人民幣，換言之只要押對顏色、儲存型號，隨時可以賺近＄3200 港幣。

當然，iPhone 15 系列還未真正發布，究竟今代的功能是否真如傳聞所言般強勁、足以引發另一次搶購熱潮？就要留意香港時間 9 月 13 日凌晨的《Wonderlust.》Apple 新品發布會了。