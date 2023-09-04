WhatsApp 騙案、長者高危｜WhatsApp 作為全球最多人使用的通訊軟件，自然而然成為不法份子的頭號攻擊目標，而為了取得更多帳號作案，黑客又開發出不同的誘騙手段，最近一個新的 WhatsApp 騎劫手法逐漸在香港流行，就連記者身邊都有數人中招、因而失去自己的 WhatsApp 帳戶，各位要儘量提防。



提防 WhatsApp 被不法分子騎劫、這 6 位數字勿亂傳

近日，有不少 WhatsApp 用戶都在網上反映收到不明 SMS 提醒他們的「WhatsApp 帳戶將被註銷」，要求他們在網上進行驗證；另外又有人指出自己的朋友忽然傳來訊息，指誤傳了一個 6 位數字到用戶的手機，要求用戶回傳。

這些技倆，其實都旨在誘騙用戶主動輸入 WhatsApp 帳戶的 6 位數換機認證碼，當用戶收到相關的要求時，黑客方面其實已經掌握了用戶用於 WhatsApp 註冊的手機號碼，當用戶主動提供 6 位數換機認證碼、而該戶口又未設定二步認證的話，黑客就可以在一瞬間完全掌控受害人的 WhatsApp 帳號。

在輸入 6 位數的認證碼後，手機 WhatsApp 的控制權隨即被轉移，用戶的手機會有相關提示，但由於再登入要在已登入的手機進行認證，自然不會輕易取回控制（蔡浩騰 攝）

由於黑客會利用被騎劫的 WhatsApp 戶口假扮成其他用戶的朋友、繼而再騙取更多的帳號使用，不熟悉科技的長者很容易信以為真，輕易將 6 位數認證碼傳予他人，故各位必須要對身邊的長者多加提醒。

WhatsApp 自保及奪回帳號方法

不想自己的帳戶被入侵，甚至連累身邊朋友也中招？除了要小心不明來歷的短訊及定時將WhatsApp更新，減少黑客用漏洞入侵外，下面3招自保方法也可以防範於未然。👇👇