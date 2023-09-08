iPhone 15 發布前先達回收價直擊｜還有一個星期，Apple 就會舉行新一代 iPhone 15 系列的發布會，相信在準備換機的果粉當中，有不少都打算會把舊 iPhone 賣出換成現金、為換新機作好準備。究竟在這個時候放機收錢是否划算？又有什麼竅門可以賣個好價？



先達廣場曾被譽為「全球最大 iPhone 交易市場」，現在雖未必一定要來這裡賣機，但這裡得出的回收價格有一定的參考價值（資料圖片）

為此我們就再一次走訪曾被譽為「全球最大 iPhone 交易市場」、位於旺角的先達廣場，試試從場中的回收價中為各位帶來參考標準。

先達回收價比官方更稍高

+ 16

在到先達放機前，我們就先看看 Apple 官方 Trade-in 價格，其於 7 月作出最後一次調整，以記者手頭上已用 2 年的 iPhone 12 Pro Max 512GB 為例，目前在 Apple 官方網站的資料指回收價最高為＄3900。

而記者帶同一部二手 iPhone 12 Pro Max 512GB 到旺角先達廣場詢問店舖報價。經多間店舖詢問，平均回收價約為＄4,000，略高於 Apple 官網回收價，或者不少舊機用戶已經認為可以接受。然而從另一場內的專家口中可知，現在的價格其實還有上調空間？

達人：未賣機可以等等

「三禾電氣」東主 Simon（蔡浩騰 攝）

在先達場內經營手機店多年的「三禾電氣」東主 Simon，在回應我們的查詢時就指，每年 iPhone 新機發佈前 1～2個月，舊代 iPhone 的二手回收價格都會跌到最低點，所以現在要放機已經稍嫌遲了。但他提醒，若不急於換機，可先觀望新機發佈後，舊機價格會略為回升，那時放機可賺取更高價錢。

「電池健康度」近年亦成為了回收價的參考指標之一（圖 Asurion）

而如果想要讓舊機放得更高價格，用戶就可以留意手機的三個方面，包括：機身外觀、螢幕有否花痕，而最近幾年電池健康度亦成為了指標之一，Simon 以 iPhone 14 為例，指出用了 1 年的 iPhone，電池健康度應保持在 80% 或以上才算「靚仔」，若健康度過低，回收價必然大減。