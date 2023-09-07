iPhone 15 相機｜距離 Apple 的新 iPhone 的正式發布會，尚餘最後一星期，關於新機的流出開始實感滿滿，而每代都頗多人關心的相機拍攝功能，據說來到 iPhone 15 今代有更大的進步，最新的資料更讓我們一窺 iPhone 15 系列手機全部型號的拍攝規格！



新機未發布，已有疑似是 iPhone 15 Pro 系列的官方網站資料在網上流出（圖 gsmarena）

iPhone 15 系列全機型拍攝規格搶先看

iPhone 15、iPhone 15 Plus 雙鏡頭

主鏡頭：4800萬像素、f/1.6 光圈

超廣角鏡頭：1200萬像素、f/2.4 光圈

4800 萬像素 CMOS 下放到標準版本的 iPhone 15，大大提高了它們的性價比

iPhone 15 以及 iPhone 15 Plus 兩部普通款型，今代依然在大部份配置上相同、只在屏幕尺寸上有別。

在拍攝硬件方面，據傳它們的主鏡頭將升級為 4800 萬像素，然而據此前報導指出，這不是與當前的 iPhone 14 Pro 系列相同的4800萬像素 CMOS，相反，iPhone 15 和 15 Plus 將配備一款新的 Sony 堆疊式設計感光元件，有助於提高讀取速度和低光環境下的影像品質。

iPhone 15 Pro 三鏡頭

主攝像頭：4800萬像素、f/1.8（Sony IMX803 1/1.3" CMOS）

遠攝鏡頭：1270萬像素、f/2.8 光圈

超廣角鏡頭：1340萬像素、f/2.2 光圈

iPhone 15 Pro 相對地改變較少

在 iPhone 15 Pro 方面，傳今代將會主力改進的有超廣角鏡頭，而主鏡頭與遠攝鏡頭的硬件規格則與 iPhone 14 Pro 無異，只不過我們仍然可以預期 Apple 會在軟件手段上將拍攝質素提升。

iPhone 15 Pro Max 三鏡頭

主攝像頭：4800萬像素、f/1.8 光圈（Sony IMX803 1/1.3" CMOS）

遠攝鏡頭：1270萬像素、f/2.8 光圈 85mm潛望式鏡頭、1/1.9"

超廣角鏡頭：1340萬像素、f/2.2 光圈

iPhone 15 Pro Max 據傳將成為首款搭載潛望式變焦鏡頭的 iPhone（圖 MacRumours）

iPhone 15 Pro Max 同樣為三鏡頭系統，將與 Pro 採用相同的主攝像頭和超廣角鏡頭，但就將成為首款搭載潛望式變焦鏡頭的 iPhone。有報導指出，變焦鏡頭的倍率將在 5 倍至 10 倍之間，在倍數規格而言可與目前最頂級的 Android 機看齊。