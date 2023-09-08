華為Mate 60 Pro實機評測　性能相當於天璣8100　自研技術大進步

大家在過去的幾天裏已經看了不少華為Mate 60 Pro的評測與解析內容，今天我們也來聊一聊這款新機。這裏需要聲明，目前，華為Mate 60 Pro的系統版本固件還存在很多異常，因此本文的測試結果和數據，僅代表當下系統版本的體驗，等發布會之後，我們再為大家帶來更深度的全面評測。



華為Mate 60 Pro外觀解析：全新超耐用錦纖材質

先看外觀，本次華為Mate 60 Pro提供了雅川青，白沙銀，南糯紫，雅丹黑共四種配色。本次我們上手的是雅川青，機身後蓋上半部分採用了全新的超耐用錦纖材質，下半部分是和邊框一體成型的鋁合金材質，摸上去，能明顯感到手感的不同。

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機身底部弧線從兩端向外延伸，可以在機身外構建出一個更大的、隱形的同心圓，象徵着Mate系列探索突破的精神。同時，這條弧線也將華為Mate 60系列的後蓋分成了不同材質、不同色彩的兩個部分，既層次分明，又渾然天成。

Mate 60 Pro的後置攝像頭模組採用了華為經典的圓環設計，前置攝像頭模組為居中挖孔設計，不過這次一共挖了三個，可以開啟類似「動態島（靈動島）」的遮蔽效果。

Mate 60 Pro的邊框為鋁質的弧形邊框，握感舒適，屏幕方面華為Mate 60 Pro採用全球首款等深四曲屏，屏幕四邊曲度一致，兼顧了握持手感與屏幕顯示效果。整體來說，這次Mate 60 Pro的工業設計是華為旗艦產品的正常表現。

另外Mate 60 Pro還採用了超堅韌玄武機身設計，抗擠壓能力提升10倍 ，結合華為Mate 60系列採用更加精密的一體化金屬機身，為機身內部的精密器件提供保護。

屏幕方面，Mate 60 Pro採用了6.82英寸的OLED屏幕，由第二代崑崙玻璃進行覆蓋保護，屏幕分辨率為FHD+級別，支持1-120 Hz LTPO自適應刷新率和1440 Hz高頻PWM調光。

華為Mate 60 Pro性能解析：國產自研大核架構

大家最關心的自然是晶片和性能。關於華為Mate 60 Pro的這顆麒麟9000S目前有很多說法，我們現在沒有更準確的訊息，目前已知的訊息 CPU部分為1+3+4架構設計，支持超線程技術，共8核12線程。其中超大核與大核均為華為自研的ARM指令集泰山核心，同時搭載華為自研馬良GPU與NPU。

下面我們還是按照慣例測了一下性能，再次強調，由於各種原因，以下測試數據僅供參考。本次的性能測試均在室溫25攝氏度環境下，開啟手機的性能模式進行，手機的屏幕亮度設置為50%亮度，另外本次用於對比測試的華為P60 Pro已經升級到了鴻蒙4.0版本。

由於大家喜聞樂見的安兔兔跑分測試，現在無法正確顯示華為Mate 60 Pro的GPU分數，所以我們直接跳過安兔兔，直接進行反應CPU性能的GeekBench 6跑分測試，經過實測華為Mate 60 Pro單核得分1303，多核得分3571。

隨後我們進行反應GPU性能的3DMark Wild Life EXTREME測試，華為Mate 60 Pro的得分為1537，另外在反應散熱性能的3DMark Wild Life EXTREME STRESS TEST測試中，華為Mate 60 Pro的成績為最佳循環1527分，最低循環649分，穩定性42.5%。

遊戲方面，由於原神當前版本在華為Mate 60 Pro上存在嚴重的渲染錯誤問題，所以我們選擇了華為Mate 60 Pro目前能夠正常運行的星穹鐵道、羅浮仙舟、星槎海中樞場景，進行15分鐘的跑圖測試，雖然這一場景下也存在一些渲染異常，但是不影響正常遊玩。

測試畫質設置為非常高畫質+60幀模式，華為Mate 60 Pro的15分鐘平均幀率為41幀，幀率波動相當大。

散熱方面，在經過15分鐘的崩鐵遊戲之後華為Mate 60 Pro的機身後蓋最高溫度為50.2攝氏度，平均溫度為44攝氏度，基本持平華為P60 Pro的表現。

AI性能我們也簡單測了一下，由於軟件版本的問題，成績還是僅供參考。在AI Benchmark Mobile V5.1版本測試中，華為Mate 60 Pro得分146分，表現基本與驍龍870持平。

經過初步性能測試，我們可以發現，華為Mate 60 Pro的性能表現接近天璣8100，可以滿足日常使用的需求，這對於國產晶片而言相當難得。當然，更準確的性能測試內容，還需要等發布會之後再與大家進行分享。

華為Mate 60 Pro影像體驗：超光變廣角主攝

聊完了性能，我們繼續講影像。華為Mate 60 Pro本次採用了經典的後置三攝配置，分別為5000萬像素超光變廣角主攝、1200萬像素超廣角鏡頭、以及4800萬像素超微距長焦鏡頭。其中華為Mate 60 Pro搭載的F1.4超大光圈主攝，配合軟件算法，在提升拍照速度的同時，還能夠保證畫面清晰。

由於華為Mate 60 Pro的系統版本問題，我們還沒辦法進行全面影像能力測試，不過我們也簡單拍了些樣張，大家可以簡單看一下。

充電部分，華為Mate 60 Pro和華為P60 Pro雖然都是88W華為超級快充，但是華為Mate 60 Pro的充電速度更快一些，在擁有更大電池容量的情況下，30分鐘可以充到98%，而華為P60 Pro只能充到89%。這樣的現象出現，或許是因為華為Mate 60 Pro的大規模散熱材料帶來了優勢。

總結

總結一下，無疑是一部意義重大的國產手機，其代表着華為在自研技術方面的再度進步。從現在的使用體驗來看，華為Mate 60 Pro完全可以滿足用戶的日常需求，但是想要與同級別旗艦手機競爭還需要進一步優化。

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