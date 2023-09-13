iPhone15系列新機現場實試！Pro機鈦金屬機身、動作鍵升級最有感

撰文：蔡浩騰 林勇
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iPhone 15 系列、Apple Watch 新作實機試玩｜Apple 剛剛在美國總部的 Steve Jobs Theatre 正式舉行了新品發布會，並帶來萬眾期待的 iPhone 15 系列、Apple Watch 系列新作，我們《香港01》科技玩物編輯亦在現場，當然就要為大家送上第一手的實機試玩心得！

iPhone15發布會懶人包｜即場試玩Pro機超強鈦金機身　仲有新WatchiPhone 15、15 Plus｜有得玩動態島！5大必買理由｜Apple發布會iPhone 15 Pro／Pro Max｜新動作按鈕！4大必買理由｜Apple發佈會

iPhone 15／15 Plus 顏色青春、驚喜不大

iPhone 15 及 15 Plus 兩部基本版新作，於設計上對比上代的分別不大，上手重量與 iPhone 14 系列相近，然而機背玻璃為一體式的磨沙玻璃，再加上直接內嵌顏色，機身發色頗為討好；而 Apple 於今代 iPhone 的顏色選擇雖然採用從前相同的色系，但全部機種都採用較為淺淡的粉色系，感覺較為青春。

在主要功能上，iPhone 15 主要將 iPhone 14 Pro、Pro Max 的部份賣點功能下放，例如 4800 萬像素主鏡頭，而今代新增的 Double Pixel 像素合成功能就因而受惠，現場實試拍攝質素的確有所進步。

今代 iPhone 15 系列全系列都改用了 USB-C 插槽，然而 Apple 沒有特別提到 iPhone 15 的 USB-C 連接規格（只在 iPhone 15 Pro 系列時強調為 USB-C），有可能 iPhone 15、15 Plus 兩機用到的是速度較慢的 USB2，這一點就有待編輯回港實試。

iPhone 15 Pro、Pro Max 升級最有感

相比之下，今代 iPhone 15 系列的 Pro 機 － iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max 的升級就有感得多。

首先換上了 Grade 5 Titanium（5 級鈦）新金屬物料的機身，上手已知耐久度及流動性比從前提升不少，編輯將自己一直有用的 iPhone 14 Pro Max 以及新的 iPhone 15 Pro Max 放在左右手比拼可感到明顯差別，iPhone 15 Pro Max 的重量質感竟可以與細一碼的 14 Pro 匹敵。

iPhone 15 Pro Max（左）、iPhone 14 Pro Max（右）

機身質感上，今代 iPhone 15 Pro 系列機種在改用鈦金屬之餘亦全部加入金屬拉絲處理，感覺更高格調。而在機身顏色方面，今代的藍色機身與之前對比更藍一些，較為特別的主要是新的鈦金屬原色機身，算是整個系列最標誌性的選擇，如果換機，個人認為鈦金屬原色會是首選，其次為黑、白，藍色則為最後。

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Pro Max 拍攝升級實試

Apple 強調 iPhone 15 Pro Max 的三鏡可以當成「七支鏡頭」使用，其實主要是因為主鏡頭在 24mm 的焦距之外還可以拍攝 28mm、35mm 兩個焦距的相片，另外還有 2x、5x 變焦。5x 變焦、亦即是 Apple 所講的 120mm 鏡頭，即使不用人像模式拍攝，都可以得到一定的散景效果，效果相當不錯。

另外在 iPhone 15 Pro 系列機種之上，新加入了一個先拍後對焦的功能，操作上有點像前代的電影模式，可以在拍攝後再決定相片的景深及焦點，是另一值得留意的實用功能。

Action Button 有驚喜

另一值得一提的新功能，就是位於音量鍵上的 Action Button 動作鍵，以往此處只有 Mute Switch 靜音開關，但今代 15 Pro、15 Pro Max 上新加入的 Action Button，就可以讓用戶自行決定此鍵的用處，例如打開相機／電筒。

而且不止是單一功能而已，我們更可以設定打開某功能後的後續操作，例如一鍵打開 iPhone 的影片功能／人像模式等等，對比從前只能用屏幕點選幾次的操作更為快捷方便；它甚至還支援 iOS 的 Shortcut 捷徑，可謂潛力無限。

Apple Watch 一個新功能最實用

最後也順道一試 Apple Watch Series 9，今代在外觀上其實分別不大，最實用是加入了 Double Tap 動作操控，令 Apple Watch 的用戶在使用時不用死盯著錶面，但整體升級還是需要等回到香港再以實機詳試。

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