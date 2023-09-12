iPhone 15要搶預購？資深果迷分享曝笑原因：充電孔用USB-C要炫耀

iPhone一直是許多香港和台灣人喜歡購買的手機品牌，不少資深果迷每年都會死守蘋果秋季發表會直播，今（2023）年將於台灣時間9月12日舉辦，此次釋出iPhone 15除了將瀏海換成動態島，受到歐盟規範也將傳輸線改成USB-C插頭，從外觀到內建配備都讓人引頸期待。對此有網友就好奇大家為何會想要預購新機，引來大批網友熱烈討論。



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為何會想預購iPhone新機？

一名網友在PTT MobileComm版以「預購新機的誘因是？」為題發文，原PO表示自己向來習慣新機上市一段時間後再入手，「一方面是會想先觀望看看新機的評價如何，等版上有不少心得文可以參考之後，才決定是不是要入手，另一方面也是過往比較沒遇過新機上市後有比較急切的換機需求」。

不過原PO表示因手上的iPhone 11出現過熱當機、續航力大幅下降問題，所以很期待新機釋出消息，雖然發表會日期已經確定，但沒有任何預購消息，「好奇都衝首發就預購的版友，單純都是為了第一時間拿到手機而已嗎？還是有其他誘因？」

買新iPhone多是想第一時間入手？網笑：這次能用充電孔炫耀

鄉民們也紛紛表達預購新機的原因是為了和朋友炫耀、領取優惠、展現虔誠信仰，「第一時間入手」、「可以跟朋友炫耀啊」、「就是一堆Youtuber為了要拍片所以必須搶第一」、「多少有炫耀性質吧！同事間若換新iPhone都會變成話題，男生就會開始聊規格功能，女生就會聊顏色重量拍照」、「衝首發就是為了第一時間拿到，跟拿新機上市的活動禮和優惠」、「搶電商的限量優惠」、「iPhone最近很穩定，預購根本沒風險吧」、「手機如果太舊加上折扣加贈品就會想預購」、「確定要買就預購啊！優惠、舊換新、到手時間都是關鍵」、「展現虔誠的信仰」。

也有人指出官網預訂14天可以退貨，還有網友開玩笑表示要用充電孔，「官網訂14天無腦退，價格倒出新機前都一樣，為啥不預購」、「充電孔炫耀？哇，是USB-C iPhone」、「第一時間趕快把lightning換掉」、「這次能用充電孔炫耀了，可以搖擺好一陣子」。

iPhone早買早享受！資深果迷：開賣即缺貨不是新聞

不少網友也指出早買早享受才是重點，「第一時間跟三個月後價格沒差多少，你幹嘛不第一時間買」、「不缺錢，早買早享受，拿最新的爽感」、「前半年價格不會差多少，既然要換何不早點拿到手？當然有價格考量你可以等下半年看能掉多少價格」、「如果早就已確定要買，就直接買啦，iPhone不會有太大變動」、「iPhone開賣即缺貨不是新聞惹」、「iPhone新機不預購，再來就要等1個月才有，然後價錢一樣」。

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