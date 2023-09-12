華為藉新手機Mate 60 Pro / Pro+ 重返手機市場，在中國及香港均成為焦點。Mate 60 Pro 更內置衞星電話功能，可以在沒有基站信號的情況下通話；早前有網民在航機高空飛行實測衛星電話，貼文給讚數極高！針對此行為，華為終端BG CTO（首席技術官）李小龍發出呼籲。



民航機飛行期間都打得通

華為Mate 60 Pro / Pro+ 採用國產芯片，早期網民仍針對新機是否能連接5G網路而議論紛紛，但很快焦點已落在兩款新機首度支援「衛星電話」功能。由於近來Mate 60 人氣高，有熱心網民想替華為打氣宣傳，竟在民航機飛行期間撥打「衛星電話」，雖然通話流順「收爆格」，但在民航機上一般是不能使用通訊用品的，只能利用機內提供的WiFi及衛星電話進行通話，未經批准在航機上進行「衛星電話」，究竟是否安全／合法？

華為高層微博呼籲：唔好咁做

9月11日上午，華為終端BG CTO（首席技術官）李小龍發微博稱：「最近有一些用戶使用 Mate 60 Pro 的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話並錄製視頻傳播，這是違反相關飛行安全規定的。請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。」

「圈外」新疆牧場成功衛星通話

技術是沒有錯的，錯在不適合的地點使用，另外也有網民嘗試在新疆一個完全沒有信號的牧場實測華為「衛星電話」，成功打出通話暢順，大讚Mate 60在緊急時可以救人一命。

手機plan加錢即用衞星通話｜已有價目表

據內傳報道， 想利用Mate 60 Pro / Pro+打衛星電話，也要需要電訊商配合。比如擁有天通一號衛星獨家運營優勢的中國電信，已推出「手機直連衛星」服務，只需在手機月費上追加「直連衛星」增值服務（10元人民幣、包含2分鐘衛星通話）即可使用，無需換號碼或換新SIM卡，用家即將可全面使用 4G、5G 及衛星融合通信，在中國全部領土、領海均能使用衛星直連功能通話。

「直連衛星」增值服務收費：



10元人民幣、包含2分鐘衛星通話



2分鐘後收費：撥打至中國大陸、港澳台地區電話9元／分鐘



國際長途電話20元／分鐘，撥打國際衛星電話50元／每分鐘



另有：200元月費／50分鐘，300元月費／100分鐘，500元月費／200分鐘 三種plan

