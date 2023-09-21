iPhone 15 Pro vs Mate60 Pro+｜美國蘋果公司 iPhone 15 Pro 明天上市（9月22日），很自然會被人拿來跟中國華為力作Mate 60 Pro作比較。兩款手機都是該品牌最新最強力作，究竟那一支手機性能比較好？各自的特色和優劣點又在哪？現在我們就單純以數據去分析客觀事實。



華為中國產晶片、技術仍落後蘋果2.5世代

蘋果 iPhone 15 Pro/max 使用最新開發 A17 Pro 晶片，以台積電3nm（奈米）晶片技術線生產。相比下Mate 60 Pro plsu 的中國開發製造「麒麟9000S」處理器，只使用中芯7nm製程，仍有2至2.5世代技術差距。華為董事長徐直軍曾直認對手是博士級，現在國產處理器仍在小學水準」國民支持華為、小米等國產手機之餘無妨踏實點，認清事實並與中國手機一起進步。

iPhone 15 Pro vs Mate60 Pro+

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iPhone 15 Pro vs Mate60 Pro+

Mate 60 衛星通話加分

華為因各種權利限制，無法推出5G手機，Mate 60 終於突破這弱點。另外華為引入衞星電話功能，配合北斗衛星系及天通低軌衛星系統，可以在沒有基站信號的情況下通話。雖說Apple 手機都能透過衛星傳送的緊急求助SOS，華為的配套更便利於日常使用，為處理器落後於人的Mate 60 系列爭回一口氣。華為Mate 60｜坐飛機都打到衞星電話？網民讚救命機、高層咁回應 （不過香港讀者留意，兩大陣營的衛星電話／求救功能在香港地區也用不到。）

華為鏡組絕不輸蝕｜15 Pro Max 勝在有 5x長鏡

YouTube頻道 Alpha Tech 製作了一系列 iPhone 15 Pro Max vs Mate60 Pro+ 影相錄影試片，可以看到兩部手機的成像，還有拍片時鏡頭的穩定性。記者認為Mate60 Pro+ 的鏡頭絕不比15 Pro Max 差。後者比較優勝的是5倍長焦鏡，要看用家是否常用得著。

Mate 60 pro 驚喜更多｜iPhone 15 Pro Max 作為商品更成熟

iPhone 15 Pro Max 的核心處理器的確領先華為很多很多；不過在相機、記憶體、屏幕方面兩廠其實差距不是那麼大。作為一部日常使用的電子產品，iPhone 15 Pro Max 無疑是更成熟、雕琢得更完整的產品。不過蘋果手機每一代的改良都只求提升使用體驗，新鮮感欠奉，而華為 Mate 60 系列帶給用家的驚喜更多，吸引了不少留在iPhone 「舒適圈」多年的用家嘗新，實在是各有各好。